رولات الباذنجان بالمايونيز والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

زيني سفرتك برولات الباذنجان الشهية كمقبلات شهية ولذيذة وأعديها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

حبة بطاطا مقطعة ومقلية.

3 رؤوس باذنجان.

بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

زيت نباتي.

عصير ليمون.

ملح.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة نعناع ناشف.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقة كبيرة مايونيز.

علبة زبادي.

طريقة التحضير

- يقطع الباذنجان قطع طولية ويسخن الزيت في حله على النار ونقلي فيه الباذنجان.

- نخلط زيت الزيتون، والثوم، والملح، وعصير الليمون معا في وعاء.

- يرفع الباذنجان من الزيت ونغمسها بمزيج الثوم جيدا، ثم نتركها جانبا ونخلط الطماطم والبطاطا والبقدونس في وعاء.

- نضيف الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط السابق ونخلط المكونات من جديد.

- نضع في كل شريحة باذنجان ملعقة من مزيج الطماطم والبقدونس ونقوم بلفها على شكل رولات.

- نخلط المايونيز، والحليب الزبادي ، والقليل من الملح، وعصير الليمون جيدا في وعاء.

- توضع شرائح الباذنجان في طبق، ونسكب فوقها مزيج المايونيز. ثم ننثر على وجه الشرائح السماق، والنعناع المجفف.