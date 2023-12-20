رولات الباذنجان بالمايونيز والثوم...

زيني سفرتك برولات الباذنجان الشهية كمقبلات شهية ولذيذة وأعديها في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
حبة بطاطا مقطعة ومقلية.
3 رؤوس باذنجان.
بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
زيت نباتي.
عصير ليمون.
ملح.
2 فص ثوم مهروس.
ملعقة كبيرة نعناع ناشف.
ملعقة كبيرة سماق.
ملعقة كبيرة مايونيز.
علبة زبادي.
طريقة التحضير
- يقطع الباذنجان قطع طولية ويسخن الزيت في حله على النار ونقلي فيه الباذنجان.
- نخلط زيت الزيتون، والثوم، والملح، وعصير الليمون معا في وعاء.
- يرفع الباذنجان من الزيت ونغمسها بمزيج الثوم جيدا، ثم نتركها جانبا ونخلط الطماطم والبطاطا والبقدونس في وعاء.
- نضيف الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط السابق ونخلط المكونات من جديد.
- نضع في كل شريحة باذنجان ملعقة من مزيج الطماطم والبقدونس ونقوم بلفها على شكل رولات.
- نخلط المايونيز، والحليب الزبادي ، والقليل من الملح، وعصير الليمون جيدا في وعاء.
- توضع شرائح الباذنجان في طبق، ونسكب فوقها مزيج المايونيز. ثم ننثر على وجه الشرائح السماق، والنعناع المجفف.
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