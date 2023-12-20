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كب كيك رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 09:45 صباحا
كب كيك رأس السنة
استعدي لاستقبال ليلة رأس السنة، واحتفلي مع عائلتك بوصفاتك المميزة (أرشيفية: الإنترنت)
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استعدي لاستقبال ليلة رأس السنة، واحتفلي مع عائلتك بوصفاتك المميزة الخاصة، وحضري لهم كب كيك هشا وخفيفا، وزينيه بالكريمة الخضراء والشوكولاتة الملونة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
بيضتان
كوب سكر
1/2 كوب حليب
1 و1/2 كوب دقيق
كوب زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
رشة ملح 

للتزيين:
كوب كريمة حلويات
لون طعام أحمر وأخضر
حبيبات شوكولاتة ملونة

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والزبدة، واخفقيهما جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم اضيفي البيض والفانيليا، واخفقي من جديد.

- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح، واضيفيها إلى خليط البيض مع استمرار الخفق.

- اضيفي الحليب واخفقي من جديد إلى حين الحصول على خليط سائل ومتجانس.

- صبي خليط الكيك في قوالب كب كيك مبطنة بالورقيات، واخبزيه في الفرن المحمي مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية إلى أن ينضج.

- اخرجي الكب كيك من الفرن، واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وكريمة الزبدة والحبيبات الملونة قبل التقديم.

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