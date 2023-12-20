كب كيك رأس السنة...

استعدي لاستقبال ليلة رأس السنة، واحتفلي مع عائلتك بوصفاتك المميزة الخاصة، وحضري لهم كب كيك هشا وخفيفا، وزينيه بالكريمة الخضراء والشوكولاتة الملونة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
بيضتان
كوب سكر
1/2 كوب حليب
1 و1/2 كوب دقيق
كوب زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
رشة ملح
للتزيين:
كوب كريمة حلويات
لون طعام أحمر وأخضر
حبيبات شوكولاتة ملونة
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والزبدة، واخفقيهما جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم اضيفي البيض والفانيليا، واخفقي من جديد.
- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح، واضيفيها إلى خليط البيض مع استمرار الخفق.
- اضيفي الحليب واخفقي من جديد إلى حين الحصول على خليط سائل ومتجانس.
- صبي خليط الكيك في قوالب كب كيك مبطنة بالورقيات، واخبزيه في الفرن المحمي مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية إلى أن ينضج.
- اخرجي الكب كيك من الفرن، واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وكريمة الزبدة والحبيبات الملونة قبل التقديم.
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