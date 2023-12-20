كبده الدجاج بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

لوجبة غداء سريعة التحضير حضري كبده الدجاج بدبس الرمان، وقدميها مع طبق من الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز العربي وسلطة الطحينة. تعلمي الطريقة معنا وفقا «المطبخ».

المكونات

1/2 كيلو كبده دجاج مقطعة مكعبات

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

بصلة مفرومة

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان

1/4 كوب كزبرة طازجة مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

- في مقلاة على نار عالية، سخني الزيت زيتون، واضيفي الكبده، وقلبي لثلاث دقائق. وعندما يصبح لون الكبده داكنا، اضيفي البصل والثوم ودبس الرمان والملح والفلفل، وملعقتين كبيرتين من الماء، وحركي قليلا، واتركي المزيج على النار خمس دقائق.

- خفّفي الحرارة، واطهي المزيج لخمس دقائق حتى تتداخل المكونات، وقدمي الكبده ساخنة، وزينيها بالكزبرة المفرومة.