حساء تشيلي مكسيكي...

بنكهة التوابل المكسيكية الحارة حضري حساء التشيلي باللحم المفروم والفاصوليا الحمراء وقدميها ساخنة على سفرة غدائك، تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 ملعقة صلصة طماطم.
حبة بصل مفروم ناعم.
2 حبة طماطم مقطع صغير.
حبة فلفل رومي.
1/2 كيلو لحم عجل مفروم.
زيت نباتي.
بودرة فلفل حار.
ملح وفلفل.
بابريكا حلوة.
بهارات تشيلي.
علبة فاصوليا حمراء.
طريقة التحضير
- في قدر على النار، ضعي القليل من الزيت النباتي ثم قلبي بصله كبيرة مفرومة.
- وبعدها قومي بإضافة اللحم المفروم ثم حركيها حتى يتغير لون اللحم وملعقتين بهارات التشيلي وملعقة بابريكا حلوة وفلفل أسود وملح وربع ملعقة من بودرة الفلفل الحارة (حسب الرغبة).
- ثم قلبيهم وأضيفي بعدها حبة الفلفل الرومي مفرومة وعلبة فاصوليا حمراء وقلبيهم وأضيفي حبتين طماطم مقشرة ومقطعة ناعم وملعقتين صلصه طماطم.
- قومي بإضافة لتر ونصف ماء واتركيها مغطاة 30 دقيقة على نار هادئة.
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