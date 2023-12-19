حساء تشيلي مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

بنكهة التوابل المكسيكية الحارة حضري حساء التشيلي باللحم المفروم والفاصوليا الحمراء وقدميها ساخنة على سفرة غدائك، تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 ملعقة صلصة طماطم.

حبة بصل مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مقطع صغير.

حبة فلفل رومي.

1/2 كيلو لحم عجل مفروم.

زيت نباتي.

بودرة فلفل حار.

ملح وفلفل.

بابريكا حلوة.

بهارات تشيلي.

علبة فاصوليا حمراء.

طريقة التحضير

- في قدر على النار، ضعي القليل من الزيت النباتي ثم قلبي بصله كبيرة مفرومة.

- وبعدها قومي بإضافة اللحم المفروم ثم حركيها حتى يتغير لون اللحم وملعقتين بهارات التشيلي وملعقة بابريكا حلوة وفلفل أسود وملح وربع ملعقة من بودرة الفلفل الحارة (حسب الرغبة).

- ثم قلبيهم وأضيفي بعدها حبة الفلفل الرومي مفرومة وعلبة فاصوليا حمراء وقلبيهم وأضيفي حبتين طماطم مقشرة ومقطعة ناعم وملعقتين صلصه طماطم.

- قومي بإضافة لتر ونصف ماء واتركيها مغطاة 30 دقيقة على نار هادئة.