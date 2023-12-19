فطائر البطاطا بالمفروم...

البطاطا يعشقها الكبار والصغار، نقدم لك اليوم طريقة تقديمها بشكل فطائر بالمفروم والدقيق تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب من الدقيق.
2 حبة بطاطا متوسطة مسلوقة ومهروسة جيدا.
2 ملعقة كبيرة من الزبد.
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.
2 حبة بيض.
ملح و فلفل.
1/2 ملعقة كبيرة حليب.
أوراق خضراء.
1/4 كيلو لحم معصج.
-ثمرة بطاطا مهروسة ومسلوقة.
طريقة التحضير
- ينخل الدقيق مع البيكنغ بودر والملح ويضاف الزبد ويقلب المقدار بأطراف الأصابع حتى يصبح مثل فتافيت الخبز.
- تضاف البطاطا المسلوقة ويعجن المقدار بالبيض والحليب ويعد الحشو بخلط العصاج والبطاطا ويضاف قليل من البقدونس.
- تفرد العجينة بسمك نصف سم وتقطع مربعات يوضع في نصف كل مربع مقدار من الحشو، ويقفل مثل الظرف و يدهن الوجه بالبيض المخفوق.
- أدخلي الفطيرة الفرن حتي يحمر وجهها وقدميها ساخنة.
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