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فطائر البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:21 صباحا
فطائر البطاطا بالمفروم
فطائر البطاطا بالمفروم والدقيق في خطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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البطاطا يعشقها الكبار والصغار، نقدم لك اليوم طريقة تقديمها بشكل فطائر بالمفروم والدقيق تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب من الدقيق.
2 حبة بطاطا متوسطة مسلوقة ومهروسة جيدا.
2 ملعقة كبيرة من الزبد.
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.
2 حبة بيض.
ملح و فلفل.
1/2 ملعقة كبيرة حليب.
أوراق خضراء.
1/4 كيلو لحم معصج.
-ثمرة بطاطا مهروسة ومسلوقة.

طريقة التحضير
- ينخل الدقيق مع البيكنغ بودر والملح ويضاف الزبد ويقلب المقدار بأطراف الأصابع حتى يصبح مثل فتافيت الخبز.

- تضاف البطاطا المسلوقة ويعجن المقدار بالبيض والحليب ويعد الحشو بخلط العصاج والبطاطا ويضاف قليل من البقدونس.

- تفرد العجينة بسمك نصف سم وتقطع مربعات يوضع في نصف كل مربع مقدار من الحشو، ويقفل مثل الظرف و يدهن الوجه بالبيض المخفوق.

- أدخلي الفطيرة الفرن حتي يحمر وجهها وقدميها ساخنة.

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