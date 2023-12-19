فطائر البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

البطاطا يعشقها الكبار والصغار، نقدم لك اليوم طريقة تقديمها بشكل فطائر بالمفروم والدقيق تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب من الدقيق.

2 حبة بطاطا متوسطة مسلوقة ومهروسة جيدا.

2 ملعقة كبيرة من الزبد.

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.

2 حبة بيض.

ملح و فلفل.

1/2 ملعقة كبيرة حليب.

أوراق خضراء.

1/4 كيلو لحم معصج.

-ثمرة بطاطا مهروسة ومسلوقة.

طريقة التحضير

- ينخل الدقيق مع البيكنغ بودر والملح ويضاف الزبد ويقلب المقدار بأطراف الأصابع حتى يصبح مثل فتافيت الخبز.

- تضاف البطاطا المسلوقة ويعجن المقدار بالبيض والحليب ويعد الحشو بخلط العصاج والبطاطا ويضاف قليل من البقدونس.

- تفرد العجينة بسمك نصف سم وتقطع مربعات يوضع في نصف كل مربع مقدار من الحشو، ويقفل مثل الظرف و يدهن الوجه بالبيض المخفوق.

- أدخلي الفطيرة الفرن حتي يحمر وجهها وقدميها ساخنة.