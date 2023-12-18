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أرز بسمتي بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 03:27 مساء
أرز بسمتي بالبصل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير أرز شهي بالبصل (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي معنا الأرز مع البصل الشهي من أجل سفرة تفوح بطعم اللذة في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان من أرز بسمتي أبيض.
ماء بارد.
ملعقة كبيرة ملح (أو حسب الذوق).
بصلة كبيرة، مفرومة فرماً ناعماً.
ربع كوب سمنة (أو زبدة).

طريقة التحضير
- يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. يغسل الأرز بلطف بالماء البارد جيداً، ثم يصفى.

- توضع ستة أكواب من الماء لتغلي في وعاء كبير، تجرى إضافة الأرز والملح ويرجع ليغلي مع التحريك من حين لآخر؛ لمنع التصاق حبات الأرز.

- يغلي لمدة 8 دقائق، ثم يصفى في منخل واسع. يحمى السمن أو الزبدة في مقلاة ويضاف البصل. يقلى حتى يصبح هشاً ويكسب لوناً فاتحاً.

- يجرى إعداد صينية متوسطة الحجم وإضافة نصف البصل إليها والأرز، وتحريك البصل من خلال الأرز بشوكة.

- يرش بقية البصل فوق الأرز تتم تغطية الصينية جيداً بورق الألمنيوم، وتوضع في الفرن حتى ينضج.

- (إذا شعرت بأن الأرز يحتاج إلى مزيد من الرطوبة فرشي قليلاً من الماء إلى الطبق، وأرجعيه مرة أخرى إلى الفرن حتى ينضج) ما يقرب من 15 دقيقة. يحرك بشوكة ويصبح جاهزا للتقديم.

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