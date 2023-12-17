لسان عصفور بالجبن والسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة لسان عصفور بالسبانخ سلطة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والحديد. كما أنها سهلة التحضير. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

لسان عصفور مسلوق

كوب جبنة فيتا يوناني مقطعة (أو أي نوع)

1/2 بصلة مفرومة

كوب عين جمل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

1/2 كوب زيت زيتون

ملح وفلفل

1/2 كوب خل بلسمي

1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

حزمة سبانج مقطعة وطازجة

طريقة التحضير

- يراعى زيادة الماء خلال سلق لسان العصفور، حتى لا يعجن، ولا يترك على النار كثيرا، لأنه ينضج سريعا، ويراعى سلقه الدنتية (¾ سلقة).

- يخلط البصل مع زيت الزيتون والخل البلسمي والملح والفلفل والريحان، ثم يضاف لسان العصفور وكمية من السبانخ، وتقلب المكونات جيدا.

- يوضع في طبق التقديم، وفي الوسط يوضع باقي السبانخ والجبنة الفيتا وعين الجمل، ويمكن تزيينه بالفلفل الأحمر والطماطم الشيري.