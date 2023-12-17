  • Alwasat News
Atwasat

كيك تمر بالهيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 01:23 مساء
كيك تمر بالهيل
حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي وحلي صحية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
25 غرام تمر مطحون
1/4 كوب حليب سائل
4 ملاعق شوفان مطحون
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1/4 ملعقة هيل
1/4 ملعقة قرفة

طريقة التحضير
- في كوب، اخلطي الشوفان المطحون والبيكينغ باودر والقرفة المطحونة والهيل.

- اضيفي إلى المكونات السابقة القهوة السريعة الذوبان والحليب، وحركي جيدا.

- اضيفي التمر وحركي، ثم ادخلي الكوب الميكروويف دقيقة واحدة، لتصبح الكيكة جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي

شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي
ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات
«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول

«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات

تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
شرائح لحم بالبرتقال والعسل
شرائح لحم بالبرتقال والعسل
حساء الطماطم بالريحان والكريمة
حساء الطماطم بالريحان والكريمة
دبلة بالزبد وماء الزهر
دبلة بالزبد وماء الزهر
كريمة طبخ كالمحترفات
كريمة طبخ كالمحترفات
جلاش بالسبانخ والجبن
جلاش بالسبانخ والجبن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز...
بسكويت مملح
بسكويت مملح...
فطيرة طاقية السلطان
فطيرة طاقية السلطان...
نودلز صينية حارة
نودلز صينية حارة...
دجاج بشرائح البصل
دجاج بشرائح البصل...
المزيد
كيك تمر بالهيل
كيك تمر بالهيل...
نودلز بالتونة
نودلز بالتونة...
ماش بوتيتو بالكريمة
ماش بوتيتو بالكريمة...
جلاش بالسبانخ والجبن
جلاش بالسبانخ والجبن...
كريمة طبخ كالمحترفات
كريمة طبخ كالمحترفات...
المزيد