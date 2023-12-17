كيك تمر بالهيل

القاهرة - بوابة الوسط

في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي وحلي صحية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

25 غرام تمر مطحون

1/4 كوب حليب سائل

4 ملاعق شوفان مطحون

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1/4 ملعقة هيل

1/4 ملعقة قرفة

طريقة التحضير

- في كوب، اخلطي الشوفان المطحون والبيكينغ باودر والقرفة المطحونة والهيل.

- اضيفي إلى المكونات السابقة القهوة السريعة الذوبان والحليب، وحركي جيدا.

- اضيفي التمر وحركي، ثم ادخلي الكوب الميكروويف دقيقة واحدة، لتصبح الكيكة جاهزة للتقديم.