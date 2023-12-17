كيك تمر بالهيل...

في أقل من خمس دقائق، حضري كيكة التمر الصحية بالميكروويف، واستمتعي بمذاق شهي وحلي صحية، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
25 غرام تمر مطحون
1/4 كوب حليب سائل
4 ملاعق شوفان مطحون
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1/4 ملعقة هيل
1/4 ملعقة قرفة
طريقة التحضير
- في كوب، اخلطي الشوفان المطحون والبيكينغ باودر والقرفة المطحونة والهيل.
- اضيفي إلى المكونات السابقة القهوة السريعة الذوبان والحليب، وحركي جيدا.
- اضيفي التمر وحركي، ثم ادخلي الكوب الميكروويف دقيقة واحدة، لتصبح الكيكة جاهزة للتقديم.
تعليقات