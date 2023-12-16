دبلة بالزبد وماء الزهر

القاهرة - بوابة الوسط

الدبلة من أشهر أطباق الحلويات، ويمكن تناولها وحدها أو مع القهوة والشاي، فتعرفي على طريقة تحضيرها في خطوات سهلة، حسب «شهية».

المكونات

كوبان من الدقيق

بيضة كاملة

صفار بيضة

ملعقة سمن أو زبد

ملعقة زيت

زيت للقلي

عسل للتغميس

رشة ملح

طريقة التحضير

- يعجن الدقيق بماء الزهر أو الورد، لتكوين عجينة متماسكة نوعًا ما، ثك تترك لترتاح من ساعة إلى ساعتين.

- نشكل العجينة إلى كرات صغيرة.

- نفرد الكرات، ويفضل أن تكون رقيقة جدًا، ثم نشكلها حسب الرغبة، ونقليها في زيت غزير، ونغمسها في العسل، لتصبح جاهزة للتقديم.