شرائح لحم بالبرتقال والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير روستو اللحم مع الصلصة والبرتقال والعسل، لتحضريه في مطبخك وفقا لموقع «وصفة هنية».

المكونات

قطعتا روستو صغيرتا الحجم من لحم الضأن

حبتان من البرتقال

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقتان صغيرتان من خردل حب محضر على الطريقة التقليدية (حسب الرغبة)

القليل من الفطر

ملح وفلفل أسود

ملعقتان كبيرتان من زيت الفستق

طريقة التحضير

- يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، ويُمسح لحم الضأن بواسطة مناديل المطبخ.

- تُقطع حبة واحدة من البرتقال إلى شرائح، وتُرص على شكل طبقة في صينية شواء صغيرة كبطانة للحم الضأن، ونضع معها الفطر.

- يُبشر البرتقال المتبقي فوق لحم الضأن، ويُحفظ عصيره للصلصة.

- يُشوى لحم الضأن لـ20 دقيقة، ثم يُصب العسل فوق لحم الضأن، ويُفرد عليه الخردل.

- يشوى رة أخرى لعشر دقائق إضافية، حتى يصل إلى درجة متوسطة النضج.

- يُنقل الروستو الصغير وشرائح البرتقال المكرملة وقطع الفطر إلى طبق دافئ.

- بواسطة ملعقة خشبية، تزال أي رواسب دسمة في صينية الشواء لتفكيكها، ثم يُضاف عصير برتقالة واحدة ويُقلب، وتُضاف قطرة من الماء عند الحاجة، للحصول على صلصة لذيذة، وتُقدم مع لحم الضأن.