كمبوت التوت بـ3 خطوات...

تعلمي طريقة تحضير كمبوت التوت، واحفظيه في الثلاجة إلى حين الاستخدام في تزيين الحلويات، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
رشة ملح
4 أكواب توت بري مجمد
1/2 كوب شراب قيقب
ملعقة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة التحضير
- ضعي التوت في قدرعلى نار متوسطة، ثم اضيفي الحبهان والملح وشراب القيقب، ثم حركي من حين إلى آخر، حتى يبدأ الخليط في الغليان، ثم اخفضي النار.
- اضيفي عصير الليمون، ثم اتركيه 20 دقيقة، حتى يصبح طريا، ثم ارفعي القدر عن النار.
- اتركي الكمبوت حتى يبرد، واحفظيه في برطمان زجاجي محكم الغلق، وضعيه في الثلاجة حتى يحين وقت الاستخدام.
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