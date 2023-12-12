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كمبوت التوت بـ3 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 04:35 مساء
كمبوت التوت بـ3 خطوات
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كمبوت التوت، لتزيني به أطباقك (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي طريقة تحضير كمبوت التوت، واحفظيه في الثلاجة إلى حين الاستخدام في تزيين الحلويات، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
رشة ملح
4 أكواب توت بري مجمد
1/2 كوب شراب قيقب
ملعقة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير
- ضعي التوت في قدرعلى نار متوسطة، ثم اضيفي الحبهان والملح وشراب القيقب، ثم حركي من حين إلى آخر، حتى يبدأ الخليط في الغليان، ثم اخفضي النار.

- اضيفي عصير الليمون، ثم اتركيه 20 دقيقة، حتى يصبح طريا، ثم ارفعي القدر عن النار.

- اتركي الكمبوت حتى يبرد، واحفظيه في برطمان زجاجي محكم الغلق، وضعيه في الثلاجة حتى يحين وقت الاستخدام.

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