جربي حساء الخضروات بالجبن اللذيذة والخفيفة، وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
4 أعواد من الكرفس المفروم.
½ ملعقة فلفل أسود مطحون.
½ ملعقة بهارات.
جوزة الطيب.
بصلة مفرومة.
كوب حليب خالي الدسم.
ملعقة كبيرة من الطحين.
½1 كوب من جبنة شيدر مبشورة.
ثمرتان من كوسة مقطعة.
كوبان من مرق دجاج.
جزرتان مبشورتان.
ملعقتان كبيرتان من الزبد.
طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف الجزر ونقلب ثم نضيف الكرفس ثم الكوسة ونقلب، ويترك على النار حتى يذبل الخضار.
- ثم نضيف الطحين ونقلب ثم نضيف مرق الدجاج ويترك على نار عالية حتى يغلى.
- ثم نهدئ النار مدة عشر دقائق حتى تنضج الخضر.
- في الخلاط نضع الخضر مع المرق ونخلطها جيداً جداً.
- ثم نضعها ثانياً على النار ونضيف لها اللبن، وتتبل بالملح والفلفل والتوابل.
- وتترك حتى تغلي نرفع الشوربة من على النار، ثم نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب وتصبح جاهزة للتقديم.
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