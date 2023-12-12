حساء الخضروات بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

جربي حساء الخضروات بالجبن اللذيذة والخفيفة، وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أعواد من الكرفس المفروم.

½ ملعقة فلفل أسود مطحون.

½ ملعقة بهارات.

جوزة الطيب.

بصلة مفرومة.

كوب حليب خالي الدسم.

ملعقة كبيرة من الطحين.

½1 كوب من جبنة شيدر مبشورة.

ثمرتان من كوسة مقطعة.

كوبان من مرق دجاج.

جزرتان مبشورتان.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

طريقة التحضير

- في إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف الجزر ونقلب ثم نضيف الكرفس ثم الكوسة ونقلب، ويترك على النار حتى يذبل الخضار.

- ثم نضيف الطحين ونقلب ثم نضيف مرق الدجاج ويترك على نار عالية حتى يغلى.

- ثم نهدئ النار مدة عشر دقائق حتى تنضج الخضر.

- في الخلاط نضع الخضر مع المرق ونخلطها جيداً جداً.

- ثم نضعها ثانياً على النار ونضيف لها اللبن، وتتبل بالملح والفلفل والتوابل.

- وتترك حتى تغلي نرفع الشوربة من على النار، ثم نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب وتصبح جاهزة للتقديم.