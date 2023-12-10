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تريليتشي كراميل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 04:11 مساء
تريليتشي كراميل
كيكة شهية ولذيذة من الكراميل بخطوات سريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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كيكة الحليب والكراميل التركية تريليتشي تعتبر من أشهى الكيكات، وذات شكل لطيف، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات، حيث إنها سهلة التحضير. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 بيضات
150 غرام دقيق
100 غرام سكر
ملعقة صغيرة فانيليا.
10 غرامات بيكينغ باودر
لتر حليب
كوب كريمة خفق 200 مل
كريم شانتيه 300 غرام
كراميل 150 غراما
ملعقتا زبد.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء البيض والسكر والفانيليا، ونخفق جيدًا بالخفاقة لثلاث دقائق، حتى يتحول المزيج إلى اللون الأبيض، ويتضاعف حجمه.

- نضيف الدقيق والبيكينغ باودر، ونحرك جيدًا، ثم نسكب المزيج في قالب مستطيل الشكل مدهون بالزبد ومغلف بورق الزبدة.

- نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 170 مئوية نصف ساعة حتى تمام الخبز.

- نخرج القالب من الفرن، وننتظر حتى يبرد قليلًا، ثم نحدث ثقوبًا صغيرة في الكيكة.

- نخلط كريمة الخفق مع الحليب، ثم نسكب الصوص فوق الكيكة، وندخلها الثلاجة ساعتين على الأقل .

- عند التقديم، نخرجها ونضيف الكريم شانتيه على وجهها ثم الكراميل، لتصبح جاهزة للتقديم.

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