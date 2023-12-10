مقروط التمر من المطبخ الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

مقروط التمر من الحلويات الشهيرة في المطبخ الفلسطيني. نقدم لكي طريقة سهلة لتحضيرها. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة صغيرة ملح

2/3 كوب ماء الزهر

2/3 كوب زبدة

1/4 كوب دقيق

300 غرام التمر

كوبا سميد

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة للحشوة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة مذابة للحشوة زبدة

كوبان من الزيت النباتي (للقلي)

ملعقة كبيرة ماء الزهر (للتزيين)

كوبا عسل للتزيين

طريقة التحضير

- لتحضير العجينة: اخلطي السميد والدقيق والملح في وعاء عميق، ثم اضيفي الزبدة المذوبة، واخلطي المزيج بأطراف الأصابع، حتى تمتزج مع الزبدة، ويتغطى السميد والدقيق بالزبدة تماما.

- غطي الوعاء واتركيه ساعة، ثم اضيفي ماء الزهر لمزيج الدقيق والسميد والزبدة، واعجني حتى تتكون عجينة لينة قابلة للتشكيل.

- لتحضير الحشوة: اخلطي التمر مع القرفة وجوزة الطيب والزبدة وماء الزهر، حتى يصبح طريا ومثل العجين، واصنعي منه رولا متوسطا وافرديه، ثم اصنعي من حشوة التمر رولا أصغر قليلا، وضعيه على العجينة المفرودة، واغلقي العجينة على التمر، وقطعيها بالسكين قطعا متوسطة حسب الرغبة.

- اتركي العجينة المحشوة والمقطعة 30 دقيقة.

- سخني الزيت النباتي في قدر عميق على النار المتوسطة، واقلي فيه العجين حتى يصبح ذهبي اللون.

- سخني العسل في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يغلي، ثم اضيفي ماء الزهر، ثم ضعي حبات العجين المحشوة بالتمر المقلي في القدر مع مزيج العسل.

- ازيلي الحبات وضعيها في مصفاة حتى تبرد، ثم ضعيها في طبق التقديم، وممكن نثر القليل من السكر البودرة على الوجه حسب الرغبة، ليصبح جاهزا للتقديم.