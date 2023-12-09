كيك البرتقال الهش

القاهرة - بوابة الوسط

حضري كيك بكريمة البرتقال هشة وخفيفة وشهية بخطوات سهلة كالمحترفات، وقدميها لأولادك من صنع يدك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كوبا دقيق

كوب عصير برتقال

رشّة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة

5 بيضات كبيرة الحجم

ملعقة كبيرة برتقال مبشور

كوب سٌكّر ناعم

مكوّنات صوص البرتقال:

1 و1/2 كوب سُكّر ناعم مطحون

ملعقة صغيرة برتقال مبشور

قطرتان من لون الطعام البرتقالي

ملعقتان كبيرتان من عصير برتقال

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البيكينغ باودر والملح.

- اضربي السُكّر والبيض في وعاء الخلاط على سرعة متوسّطة إلى أن يصبح الخليط فاتح اللون.

- اضيفي الزيت النباتي ثم عصير البرتقال في وعاء الخلاط على سرعة متوسّطة إلى أن تُخلط المكونات جيداً، وتتجانس مع بعضها.

- اضيفي خليط الدقيق المُحضّر في الخطوة الأولى، ثم اضيفي البرتقال المبشور والفانيليا، واخفقي المكّونات حتى تختلط جميعها، ويتكّون خليط ناعم ومتجانس.

- صبي خليط الكيك في الصينية.

- ضعي الصينية في الفرن 45 دقيقة، حتى ينضج الكيك ويصبح لونه ذهبيا.

- اختبري نضج الكيك بوضع عود خشبي صغير أو باستخدام شوكة.

- اخرجي كيك البرتقال من الفرن، واتركيه على شبك معدني عدّة دقائق حتّى يبرد تماماً، ثم اخلطي السُكّر وعصير البرتقال المبشور واللون البرتقالي داخل طبق عميق.

- قلبي المكّونات بالشوكة حتى تتكوّن صلصة ناعمة القوام مثل قوام العسل، ثم زيني بها الكيك، ليصبح جاهزا للتقديم.