حساء القرع بالجزر والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير حساء القرع بالجزر والقرفة طبق ساخن شهي تعلمي طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 فصوص ثوم.

2 حبة بصل مفروم.

2 كوب حليب.

2 كوب ماء.

كيلو قرع مهروس.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة بصل بودر.

2 حبة جزر مبشور.

طريقة التحضير

- ضعي زيت الزيتون في مقلاة على النار ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى تذبل المكونات.

- بعد ذلك أضيفي القرع وبودرة الثوم والبصل والملح والفلفل الأسود والماء والقرفة والجزر.

- ثم قومي بتخفيف النار واتركي المكونات على نار هادئة حتى الغليان ثم بواسطة الخلاط قومي بالخلط حتى تتجانس.

- أضيفي الحليب واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق حتى الغليان ووزعي الشوربة في الأطباق وقدميها ساخنة.

