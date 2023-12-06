طريقة تحضير حساء القرع بالجزر والقرفة طبق ساخن شهي تعلمي طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
4 فصوص ثوم.
2 حبة بصل مفروم.
2 كوب حليب.
2 كوب ماء.
كيلو قرع مهروس.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/2 ملعقة صغيرة قرفة.
2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.
2 ملعقة زيت زيتون.
2 ملعقة بصل بودر.
2 حبة جزر مبشور.
طريقة التحضير
- ضعي زيت الزيتون في مقلاة على النار ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى تذبل المكونات.
- بعد ذلك أضيفي القرع وبودرة الثوم والبصل والملح والفلفل الأسود والماء والقرفة والجزر.
- ثم قومي بتخفيف النار واتركي المكونات على نار هادئة حتى الغليان ثم بواسطة الخلاط قومي بالخلط حتى تتجانس.
- أضيفي الحليب واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق حتى الغليان ووزعي الشوربة في الأطباق وقدميها ساخنة.
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