بسكويت الوافل بالتوفي...

على طريقة المحترفات حضري بسكويت الوافل الهش وزينيه بصوص التوفي، حلي محببة للصغار والكبار وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 2/3 كوب حليب.
رشة ملح.
2 حبة بيض.
ملعقة فانيليا.
ملعقة بيكنغ باودر.
2 كوب دقيق.
1/3 كوب زيت نباتي.
2 ملعقة سكر.
صوص التوفي للتزيين.
طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق والبيكنغ باودر والسكر والملح في وعاء.
- ثم أضيفي البيض والحليب والفانيلا والزيت واخلطي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.
- ثم ضعي مقدار ثلاث ملعقة كبيرة في شواية الوافل وحمريها وضعي صوص التوفي وقدميها ساخنة.
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