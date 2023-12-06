بسكويت الوافل بالتوفي

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المحترفات حضري بسكويت الوافل الهش وزينيه بصوص التوفي، حلي محببة للصغار والكبار وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 2/3 كوب حليب.

رشة ملح.

2 حبة بيض.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنغ باودر.

2 كوب دقيق.

1/3 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة سكر.

صوص التوفي للتزيين.

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق والبيكنغ باودر والسكر والملح في وعاء.

- ثم أضيفي البيض والحليب والفانيلا والزيت واخلطي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

- ثم ضعي مقدار ثلاث ملعقة كبيرة في شواية الوافل وحمريها وضعي صوص التوفي وقدميها ساخنة.

