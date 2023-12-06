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بسكويت الوافل بالتوفي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 11:56 صباحا
بسكويت الوافل بالتوفي
حلوى شهية وسهلة التحضير من البسكويت والتوفي (أرشيفية: الإنترنت)
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على طريقة المحترفات حضري بسكويت الوافل الهش وزينيه بصوص التوفي، حلي محببة للصغار والكبار وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 2/3 كوب حليب.
رشة ملح.
2 حبة بيض.
ملعقة فانيليا.
ملعقة بيكنغ باودر.
2 كوب دقيق.
1/3 كوب زيت نباتي.
2 ملعقة سكر.
صوص التوفي للتزيين.

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق والبيكنغ باودر والسكر والملح في وعاء.

- ثم أضيفي البيض والحليب والفانيلا والزيت واخلطي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

- ثم ضعي مقدار ثلاث ملعقة كبيرة في شواية الوافل وحمريها وضعي صوص التوفي وقدميها ساخنة.
 

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