برغل بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير البرغل بالخضار وجبة بسعرات حرارية منخفضة حيث تحتوي كل 100 غرام من البرغل على 80 سعرا حراريا فقط، فهو اختيار مثالي لفقدان الوزن والشعور بالشبع لفترة أطول وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب برغل مغسول.

حبة فلفل أخضر ناعم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

حبة بصل مفروم ناعم.

فص ثوم مهروس.

1/4 كوب زيت زيتون.

ملح وفلفل.

2 حبة طماطم مفروم.

باذنجان مقطع مكعبات.

رشة قرفة.

طريقة التحضير

- في وعاء على نار متوسطة نضع البصل والثوم مع زيت الزيتون لمدة خمس دقائق حتى يذبل ويتغير لونهم إلى اللون الأصفر الذهبي.

- أضيفي الباذنجان ونقلب لمدة خمس دقائق مرة ثانية ثم أضيفي الطماطم المفرومة، والفلفل المفروم، والبرغل المغسول، ومعجون الطماطم، والملح، والقرفة، والكمون، ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات السابقة مع بعضها.

- ضعي بالماء الساخن حتى يغمر الخليط ثم نغطي الوعاء، ونخفف النار، ونترك الوعاء على النار لمدة نصف ساعة تقريبا حتى ينشف ماؤه وينضج وقدمي البرغل ساخنًا.

