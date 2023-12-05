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كرات البطاطا بالشعيرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 04:28 مساء
كرات البطاطا بالشعيرية
بطاطا مقرمشة بالشعيرية وصفة مميزة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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بطاطا مقرمشة بالشعيرية وصفة مميزة وشهية تحضر بطريقة سهلة من البطاطا المهروسة مع النشا وصفار البيض والزيت والملح والبهارات فهي كرات محشية ومغلفة بالشعيرية تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «فستاني».

المكونات
5 حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة.
1.5 كوب زيت نباتي للقلي.
½ كوب بقسماط.
2 صفار بيضة.
2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة : بابريكا - ثوم بودرة - بودرة مرق الدجاج - فلفل أسود
للحشوة : 200 غرام جبنة موتزاريلا مقطعة مكعبات.
بياض بيضة.
½ كوب شعيرية.

طريقة التحضير
- نضع البطاطا في وعاء ونضيف فوقها البقسماط وصفار البيض والنشا والملح والبابريكا والثوم البودرة وبودرة مرق الدجاج والفلفل الأسود ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة قابلة للتشكيل نقطعها كرات متساوية.

- ونحشي كل كرة بمكعب موتزاريلا ونغلقها جيداً ثم نغمسها في بياض البيض ومن ثم بالشعيرية ثم ندخل الكرات الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك ثم نخرجها.

- ونضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نضيف الكرات ونتركها مدة 4 دقائق مع التقليب ثم نرفعها عن النار ونضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد ثم نسكب في طبق التقديم.

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