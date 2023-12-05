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تخلصي من رائحة الثلاجة الكريهة بـ4 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 02:09 مساء
تخلصي من رائحة الثلاجة الكريهة بـ4 خطوات
طرقا سهلة التطبيق، للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة.. تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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من منا لا يعاني رائحة الثلاجة بسبب بقايا الطعام أو أي طعام نسيناه وفسد، لذلك نقدم إليك طرقا سهلة التطبيق من أجل التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة. تعلميها معنا وفقًا لموقع «فستاني».

للتخلص من الروائح الكريهة:
- ضعي كوبا به فحم نشط داخل الثلاجة، حيث إن مفعوله يستمر ثلاثة أشهر.

- بيكربونات الصوديوم أيضا تقوم بعمل الفحم النشط نفسه، ولكنها تستمر شهرا واحدا فقط.

- ضعي قليلاً من البن في طبق صغير، وضعيه في الجزء الخلفي من الثلاجة.

- إذا كنتِ من الأشخاص الذين يحبون شم رائحة عطرة عند فتح الثلاجة، فاغمسي كرة قطنية صغيرة في عصير الليمون أو الفانيليا أو زيت شجرة الشاي وضعيها في الجزء الخلفي من الثلاجة، واستبدليها كل بضعة أسابيع، واستمتعي برائحة عطرة لثلاجتك.

- البطاطا : نقسم البطاطا نصفين، ونضعها بالثلاجة، حيث ستعمل عمل التفاح نفسه بامتصاص الرائحة الكريهة.
إذا استخدمنا أى طريقة من هذه الطرق فسنحصل على النتيجة المطلوبة.

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