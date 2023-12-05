فطيرة طاقية السلطان

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة طاقية السلطان وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة فهي عبارة عن عجين لونين محشي بالشوكولاتة ونشكلها على هيئة طاقية السلطان ومخبوزة بالفرن لذيذة وشهية جداً تعلمي طريقتها معنا بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أكواب دقيق.

½ كوب : حليب دافئ - ماء - شوكولا مذابة.

⅓ كوب سكر.

¼ كوب زيت نباتي.

بياض بيضة.

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1.5 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

لدهن الوجه: صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

- نضع الماء والحليب والسكر وبياض البيضة والزيت في وعاء ونخلط جيداً ثم نضيف الخميرة والفانيليا ونخلط ومن ثم نضيف الطحين بالتدريج مع العجن المستمر لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل نقسمها لنصفين ونضيف الكاكاو ملعقة كبيرة من الزبدة لأحد القسمين ونعجن جيداً حتى تتجانس تماماً.

- وكذلك نعجن القسم الآخر بملعقة من الزبدة ثم نضع كل قسم في وعاء ونغلف بالنايلون ونترك العجينة ترتاح لمدة ساعة ثم نفرد كل قسم على حدا باستخدام الشوبك بنفس السماكة والقياس ثم نطبق القطعتين فوق بعض ونوزع الشوكولاتة على أحد الأطراف بينما نقطع الطرف الآخر إلى شرائح طولية نقوم بلف كل شريحة لنحصل على شريط لولبي بلونين ومن ثم نلف العجين من الطرف المحشي شوكولا ونستمر باللف حتى الطرف الآخر فنحصل على رول نقوم بلفه في صينية مستديرة مغلفة بورق الزبدة ومدهونة بالزبدة.

- ونجعله يأخذ شكل الحلقة نغلف الصينية بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتأخذ شكل طاقية السلطان ثم نخلط صفار البيض والحليب والفانيليا وندهن الوجه به ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر ويأخذ الوجه اللون الذهبي.

- نخرجها ونغطي الوجه بورق القصدير ثم ندخلها الفرن مرة أخرى لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج نخرجها وندهنها بالزبدة ونغطيها بالنايلون لمدة 10 دقائق ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم.