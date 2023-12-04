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حواوشي حار بالطماطم والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:41 صباحا
حواوشي حار بالطماطم والمعدنوس
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الحواوشي الحار (أرشيفية: الإنترنت)
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الحواوشي هو خبز محشو باللحمة المفرومة بعد وضع التتبيلة الخاصة، وإضافة مُنكهات مثل البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار لمذاق خاص.
واليوم نقدم لك طريقة عمل الحواوشي الحار بالطماطم والمعدنوس تعلمي الطريقة وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة.
6 أرغفة خبز.
حبة متوسطة بصل مفروم.
حبة متوسطة طماطم مقطعة.
فصان ثوم مفروم.
ربع كوب سمن أو زبد مُذاب.
ربع كوب المعدنوس مفروم.
ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.
ربع كوب فلفل رومي مفرومة.
2 ملعقة كبيرة دبس رمان.
ملعقة كبيرة ملح.
نصف ملعقة كبيرة بهارات.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
شطة.

طريقة التحضير
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالسمن.

- في بولة كبيرة، نضع اللحمة المفرومة، ونضيف إليها البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي والمعدنوس والكزبرة ودبس الرمان، ونخلطها.

- نتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ونخلطها مرة أخرى.

- ندهن الخبز بالسمن، ثم نفتحه من الجنب أو نقطعه نصفين. نحشي الخبز بخليط اللحم، ونفرده بالتساوي على كامل الرغيف.

- نرص الحواوشي في الصينية، وندخله الفرن لمدة 25 - 30 دقيقة ونخرج الحواوشي من الفرن، ونقدمه ساخنا مع البطاطس المحمر ومخلل الخيار وسلطة الطحينة.

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