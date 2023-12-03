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فطيرة تفاح بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 01:01 مساء
فطيرة تفاح بالقرفة
حضري فطيرة التفاح الشهية على الطريقة الأميركية بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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من المطبخ الأميركي اخترنا لكِ طريقة تحضير فطيرة التفاح بالقرفة، التي تعد من أشهى الحلويات المناسبة لجميع الأوقات، حيث بإمكانك تقديمها دافئة أو باردة بحسب رغبتك، وتزيينها بالآيس كريم أو الكريمة قبل التقديم. تعلميها معنا بسهولة ذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
1/2 كوب دقيق
200 غرام زبدة
150 غرام سكر بني
3 ملاعق شوفان مطحون
ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
1/2 كوب شراب قيقب
4 حبات تفاح مقشرة
ملعقتا عصير ليمون

طريقة التحضير
- ادهني قالب الفرن بالزبدة، وضعيه جانباً، ثم اعجني الدقيق مع الزبدة باليد، ثم اضيفي القرفة والسكر البني، واخلطي المكونات باليد، ثم اضيفي الشوفان مع العجن، حتى تتجانس المكونات.

- اخلطي التفاح المقشر والمقطع مع القرفة المطحونة فى وعاء، ثم اضيفي شراب القيقب وعصير الليمون، وقلبي التفاح مع المكونات.

- وزعي التفاح في قاع قالب الفرن المدهون بالزبدة، ثم وزعي العجين فوق التفاح.

- اخبزي فطيرة التفاح في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لـ40 دقيقة، ثم قدميها مع آيس كريم الفانيليا.

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