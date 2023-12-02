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صينية بطاطا بشرائح البصل في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 03:30 مساء
صينية بطاطا بشرائح البصل في الفرن
طريقة سهلة وسريعة لتحضير صينية بطاطا شهية في الفرن (أرشيفية: الإنترنت)
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صينية البطاطا في الفرن من الأكلات المصرية الشهيرة التي تقدم بجانب الفراخ والأرز. تعرفي على طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة شرائح
حبة بصل مقطع حلقات
فصا ثوم
حبة طماطم
حبة فلفل أخضر
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل - كمون - ثوم بودر - بصل بودر - بابريكا
ملعقة كبيرة زيت أو سمن
شوربة على حسب الرغبة

طريقة التحضير
- نقطع البطاطا شرائح ولا رفيعة أو سميكة، ولكن متوسطة الحجم.

- نقطع البصل إلى حلقات ونفرم الثوم، ونضعهما معا، ثم نقطع الطماطم أو نضعها في الخلاط، لاستخدامها صلصة حسب ما ترغبين.

- نحضر الإناء الذي سيوضع بالفرن، ونضع فيه شرائح البصل والثوم والطماطم، أيا كانت حلقات أو عصير، ثم نقطع الفلفل الأخضر، ونضيفه للمكونات.

- نضع التوابل (الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والثوم والبصل البودر، والبابريكا، مع التقليب الجيد، وفي النهاية نضع البطاطس المقطعة.

- نضع نحو ملعقة من الزيت أو السمن المتوافر لدينا، لإعطاء البطاطس لمعانا.

- نضع الشوربة على صينية البطاطس، ويفضل أن تكون شوربة لحمة أو حسب ما ترغبين.

- في التسوية، من الممكن أن نضعها على البوتاجاز إلى أن تغلي، ثم بعد ذلك نضعها بالفرن، ومن الممكن أيضا أن نضعها في الفرن مباشرة حسب ما نرغب، ونتركها إلى تمام النضج، وتصبح جاهزة للتقديم.

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