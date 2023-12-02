كرات التفاح بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

حلوي عالمية لذيذة يعشقها الكبار ويحبها الصغار، جربيها لأطفالكِ لتغنيكي عن الحلوة الضارة بأسنانهم، وهي كرات التفاح باكراميل. تعلمي الطريقة، وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

10 حبات تفاح صغيرة

كوبا سكر بني

كوب زبدة

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

ذرة ملح

علبة حليب مكثف

عصايات خشبية

كوب شراب ذرة

طريقة التحضير

- اغسلي التفاح جيداً، وادخلي المصاصات به، واحضري وعاء وارفعيه على النار، وضعي به الزبدة والحليب المكثف والسكر البني والفانيليا وشراب الذرة وذرة الملح، وقلّبيها جيداً.

- اتركي المكونات حتى تغلي لـ15 دقيقة، حتى تتحول إلى كراميل.

- اغمسي حبات التفاح في الكراميل، ثم ضعيها في الفريزر قليلاً حتى تتجمد، ثم قدّميها لصغارك.