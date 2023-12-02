مخدة الباشا باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط

مخدة الباشا باللحم المفروم وصفة سهلة التحضير، وسوف تنال إعجاب الجميع، لأنها تشبه عجين الكريب المالح. جربيها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

3 ملاعق زيت

ملح وفلفل

3 بيضات

كوب ونصف من الحليب

كوب ونصف من الدقيق

بيكينغ باودر

مقادير الحشو

250 غرام لحم مفروم

بصلة مفرومة

بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة صلصة طماطم جاهزة

ملعقة بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل

مقادير التغليف

1/2 ملعقة ثوم بودر

بيضتان

كوب بقسماط

كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح وفلفل

طريقة التحضير

- لتحضير الحشوة سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.

- اضيفي اللحم المفروم وقلبيه، ثم اضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وصلصة الطماطم، وقلبي.

- اتركي اللحم على نار هادئة حتى ينضج اللحم مع التقليب من فترة لأخرى، ثم اضيفي البقدونس، وقلبي جيدًا.

لتحضير عجينة المخدة

- في وعاء، اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح، وقلبي جيدًا، ثم اضيفي البيض والحليب والزيت، وقلبي جيدًا، ليتشكل لديكِ خليط سائل وناعم.

- ضعي الوعاء في الثلاجة ساعة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بالزيت صبي مقدار ربع كوب، واتركي الخليط دقيقة حتى ينضج، ثم اقلبي العجينة على الجهة الأخرى، واتركيها دقيقة.

- في كل قطعة كريب، ضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من الحشو، واغلقي الأطراف حتى يُصبح شكلها كالمربع.

- ابدأي في تحضير عجينة التغطية بوضع الدقيق والبقسماط في طبقين منفصلين.

- ضعي البيض في طبق ثالث مع الملح والفلفل الأسود والثوم الباودر، واخفقي جيدًا.

- اغمسي مخدة اللحم في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم البيض ثم البقسماط، واقلي المخدات في زيت غزير وساخن، حتى يُصبح لونها ذهبيًا، وقدميها ساخنة.