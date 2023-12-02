  • Alwasat News
Atwasat

مخدة الباشا باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 10:21 صباحا
مخدة الباشا باللحم المفروم
مخدة الباشا بخطوات سهلة وسريعة مع إضافة البصل والمفروم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

مخدة الباشا باللحم المفروم وصفة سهلة التحضير، وسوف تنال إعجاب الجميع، لأنها تشبه عجين الكريب المالح. جربيها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
3 ملاعق زيت
ملح وفلفل
3 بيضات
كوب ونصف من الحليب
كوب ونصف من الدقيق
بيكينغ باودر

مقادير الحشو
250 غرام لحم مفروم
بصلة مفرومة
بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة صلصة طماطم جاهزة
ملعقة بهارات مشكلة
ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل

مقادير التغليف
1/2 ملعقة ثوم بودر
بيضتان
كوب بقسماط
كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح وفلفل

طريقة التحضير
- لتحضير الحشوة سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.

- اضيفي اللحم المفروم وقلبيه، ثم اضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وصلصة الطماطم، وقلبي.

- اتركي اللحم على نار هادئة حتى ينضج اللحم مع التقليب من فترة لأخرى، ثم اضيفي البقدونس، وقلبي جيدًا.

لتحضير عجينة المخدة
- في وعاء، اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح، وقلبي جيدًا، ثم اضيفي البيض والحليب والزيت، وقلبي جيدًا، ليتشكل لديكِ خليط سائل وناعم.

- ضعي الوعاء في الثلاجة ساعة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بالزيت صبي مقدار ربع كوب، واتركي الخليط دقيقة حتى ينضج، ثم اقلبي العجينة على الجهة الأخرى، واتركيها دقيقة.

- في كل قطعة كريب، ضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من الحشو، واغلقي الأطراف حتى يُصبح شكلها كالمربع.

- ابدأي في تحضير عجينة التغطية بوضع الدقيق والبقسماط في طبقين منفصلين.

- ضعي البيض في طبق ثالث مع الملح والفلفل الأسود والثوم الباودر، واخفقي جيدًا.

- اغمسي مخدة اللحم في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم البيض ثم البقسماط، واقلي المخدات في زيت غزير وساخن، حتى يُصبح لونها ذهبيًا، وقدميها ساخنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية

جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
نودلز صينية حارة
نودلز صينية حارة
بسكويت مملح
بسكويت مملح
صلصة الكراميل
صلصة الكراميل
مسقعة بالمفروم والبشاميل
مسقعة بالمفروم والبشاميل
عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر
عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي ......
كباب اللحم بالطريقة الإيرانية
كباب اللحم بالطريقة الإيرانية...
طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة
طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة...
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي...
طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية
طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية...
المزيد
حساء عدس هندي حار
حساء عدس هندي حار...
كرات التفاح بالكراميل
كرات التفاح بالكراميل...
مخدة الباشا باللحم المفروم
مخدة الباشا باللحم المفروم...
عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر
عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر...
مسقعة بالمفروم والبشاميل
مسقعة بالمفروم والبشاميل...
المزيد