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عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 03:54 مساء
عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر
خلطة منزلية سحرية من الثوم تخلصك من تساقط الشعر (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليك حلًا سحريًا للتخلص من تساقط الشعر تمامًا في وقت قليل وذلك مع قناع الثوم والدحي، فالثوم يعمل على قتل البكتريا والفطريات التي تتسبب في تساقط الشعر تعرفي على بقية المكونات وطريقة التطبيق واحرصي على استخدامه دومًا وذلك وفقًا لموقع «بنات حواء».

مكونات القناع
ملعقة صغيرة من عصير الثوم
ملعقتان من جل الصبار متوافر عند العطار أو السوبر ماركت
ملعقة كبيرة من عسل النحل
صفار دحي

طريقة التطبيق
اخطلي جميع المكونات جيدًا حتى يصبح القوام كثيفًا، واغسلي شعرك جيدًا وابدئي بتوزيع القناع على جذور الشعر ودلكيه جيدًا حتى تتشربه فروة الرأس واتركيه نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيدًا وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

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