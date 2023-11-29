عصير الثوم والصبار للتخلص من تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك حلًا سحريًا للتخلص من تساقط الشعر تمامًا في وقت قليل وذلك مع قناع الثوم والدحي، فالثوم يعمل على قتل البكتريا والفطريات التي تتسبب في تساقط الشعر تعرفي على بقية المكونات وطريقة التطبيق واحرصي على استخدامه دومًا وذلك وفقًا لموقع «بنات حواء».

مكونات القناع

ملعقة صغيرة من عصير الثوم

ملعقتان من جل الصبار متوافر عند العطار أو السوبر ماركت

ملعقة كبيرة من عسل النحل

صفار دحي