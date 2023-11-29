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نودلز صينية حارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:27 صباحا
نودلز صينية حارة
طريقة تحضير النودلز بالفلفل والثوم لوجبة سريعة وشهية (أرشيفية: الإنترنت)
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إذا كنتِ ممن يفضلون المذاق الحار والأكلات الصينية، اخترنا لكِ طريقة تحضير النودلز بالفلفل والثوم لوجبة سريعة وشهية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
1/4 كيلو نودلز
فلفل حار حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
1/2 كوب كاري أحمر حار
1/4 كوب زيت السمسم
كوب بصل مفروم
فصوص ثوم مهروس
4 حبات بصل اخضر مفروم
ملعقتان كبيرتان صلصة تاماري
1/4 كيلو فطر

طريقة التحضير
- سخني زيت السمسم في طاسة كبيرة، ثم اضفي البصل والمشروم واخلطي لـ4 دقائق تقريبا.

- اضيفي النودلز والكاري الأحمر والفلفل الحار، ثم تبلي بالملح واضيفي الثوم المفروم والتاماري.

- استمري في الطهي لـ10 دقائق على نار متوسطة، ثم رشي الخليط ببعض البصل الأخضر المفروم، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

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