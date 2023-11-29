نودلز صينية حارة...

إذا كنتِ ممن يفضلون المذاق الحار والأكلات الصينية، اخترنا لكِ طريقة تحضير النودلز بالفلفل والثوم لوجبة سريعة وشهية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
1/4 كيلو نودلز
فلفل حار حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
1/2 كوب كاري أحمر حار
1/4 كوب زيت السمسم
كوب بصل مفروم
فصوص ثوم مهروس
4 حبات بصل اخضر مفروم
ملعقتان كبيرتان صلصة تاماري
1/4 كيلو فطر
طريقة التحضير
- سخني زيت السمسم في طاسة كبيرة، ثم اضفي البصل والمشروم واخلطي لـ4 دقائق تقريبا.
- اضيفي النودلز والكاري الأحمر والفلفل الحار، ثم تبلي بالملح واضيفي الثوم المفروم والتاماري.
- استمري في الطهي لـ10 دقائق على نار متوسطة، ثم رشي الخليط ببعض البصل الأخضر المفروم، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.
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