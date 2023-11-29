نودلز صينية حارة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ ممن يفضلون المذاق الحار والأكلات الصينية، اخترنا لكِ طريقة تحضير النودلز بالفلفل والثوم لوجبة سريعة وشهية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/4 كيلو نودلز

فلفل حار حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

1/2 كوب كاري أحمر حار

1/4 كوب زيت السمسم

كوب بصل مفروم

فصوص ثوم مهروس

4 حبات بصل اخضر مفروم

ملعقتان كبيرتان صلصة تاماري

1/4 كيلو فطر

طريقة التحضير

- سخني زيت السمسم في طاسة كبيرة، ثم اضفي البصل والمشروم واخلطي لـ4 دقائق تقريبا.

- اضيفي النودلز والكاري الأحمر والفلفل الحار، ثم تبلي بالملح واضيفي الثوم المفروم والتاماري.

- استمري في الطهي لـ10 دقائق على نار متوسطة، ثم رشي الخليط ببعض البصل الأخضر المفروم، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.