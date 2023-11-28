حلقات التفاح المقلية بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

حلقات التفاح المقلية وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من حلقات التفاح المغمسة في خليط الحليب والبيض والدقيق ومقلية، ثم تغطى بالسكر والقرفة، وهي لذيذة جدا. تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

5 حبات تفاح مقطعة حلقات عرضية ومنزوع منها القسم الداخلي

كوب: حليب كامل الدسم - زيت للقلي - دقيق

½ كوب سكر

بيضة

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

2.25 ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نضيف البيكينغ باودر فوق الدقيق، ونضيف ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقتين صغيرتين من القرفة والملح، ونخلط المكونات الجافة هذه جيداً.

- في وعاء آخر، نخلط الحليب والبيض جيداً، ثم نضيف المكونات السائلة فوق الجافة، ونخلطها جميعها معاً، ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة.

- نغمس حلقات التفاح بالخليط المحضر، وننزلها بالزيت الساخن لـ5 دقائق مع التقليب على الوجه الآخر حتى تأخذ الحلقات اللون الذهبي.

- نخرجها من الزيت، ونضعها على مناديل ماصة، للتخلص من الزيت الزائد، ثم نخلط ½ كوب السكر مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة، ونغمس حلقات التفاح المقلية فيهما، ثم نرصها في طبق التقديم.