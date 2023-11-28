فطيرة دجاج من المطبخ الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة الدجاج الإيطالية وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من فطيرة محشية بخليط من الدجاج المحمر مع الكريمة والحبق والأوريغانو وإكليل الجبل، وهي لذيذة وشهية جداً.. تعلميها معنا.

المكونات

600 غرام صدر دجاج مقطع

½ كوب: جبنة بارميزان - جبنة موزاريلا

¼ كوب كريمة الطبخ

3 ملاعق كبيرة كريمة أو قيمر

ملعقة كبيرة: دقيق - زبدة

فصا ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة: بهارات إيطالية - ملح - حبق مجفف - أوريغانو

عود إكليل الجبل



لتحضير العجينة :

لتر حليب فاتر

½ كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة: خميرة - سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

بيضة

3.5 كوب دقيق

طريقة التحضير

لتحضير العجينة:

- نخلط الحليب مع البيض والزيت والسكر والملح والخميرة في وعاء عميق، ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر، حتى نحصل على عجينة متماسكة، نغطيها بالنايلون ونتركها جانباً لـ30 دقيقة حتى ترتاح وتختمر.

- في تلك الأثناء، نحضر الحشوة بوضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الثوم المهروس، ونتركه 5 دقائق، ثم نضيف الدجاج والملح والبهارات الإيطالية والأوريغانو والحبق، ونقلب المكونات معاً، ونتركها 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

- نضيف الدقيق والحليب، ونقلب الخليط حتى يثقل القوام، عندها نطفئ النار، ونترك الحشوة تبرد قليلاً، ثم نفرد العجينة بالشوبك، ونضعها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونوزع عليها الحشوة المحضرة، وفوقها جبنة الموزاريلا والبارميزان، والقليل من أوراق إكليل الجبل.

- نفرد طبقة ثانية من العجينة فوق الحشوة ونغلق الأطراف جيداً، وندهن الوجه بالكريمة السائلة، ثم ندخلها الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة حتى تتحمر العجينة وتنضج، ثم نضعها في طبق التقديم، وتقدم ساخنة.