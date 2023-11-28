مربى الجوافة

القاهرة - بوابة الوسط

مربى الجوافة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجوافة المقطعة والسكر وعصير الليمون، وتغلى معاً حتى يثقل القوام، ويصبح لونه ذهبيا مميزا. طعمها لذيذ وشهي جداً، لذا تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كليوغرام جوافة

½ كليوغرام سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

طريقة التحضير

- نغسل حبّات الجوّافة جيّداً وننظّفها، ونقسمها إلى نصفين، ونخرج منها البذور التي داخلها، ثم نخلط قطع الجوافة والسكر وعصير الليمون، ونترك الخليط في الثلاجة على الأقل ساعتين أو ليلة كاملة.

- بعد مرور الوقت المحدد، نضع الخليط في وعاء على نار هادئة، وتقلب الجوافة من وقت لآخر، ويزال الريم عن الوجه، ونترك الخليط على النار بعد الغليان ساعة تقريباً، حتى يثقل القوام.

- نرفع الوعاء من على النار، ونترك القوام ليبرد، ثم نسكب المربى فى برطمانات محكمة الإغلاق، وتستخدم عند الحاجة.