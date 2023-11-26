سلطة مانجو حارة بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الآسيوي، اخترنا لكِ وصفة جديدة لتحضير طبق سلطة من المانجو الحارة بالمكسرات. جربيها معنا بسهولة في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بقدونس مفروم

حبتا مانجو كبيرتان ومقطعتان مكعبات

شرائح فلفل رومي أخضر

فلفل ألوان شرائح أو مكعبات

باقة كزبرة خضراء

ملعقة صويا صوص

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة (الحبة السوداء)

ملعقة عصير ليمون حامض

حبة بصل شرائح أو مكعبات

رأسا فجل متوسطتان ومقطعتان حلقات أو مكعبات

3 ملاعق زيت زيتون

حبة فلفل حار مفرومة ناعم

طريقة التحضير

- في طبق عميق (بايركس)، ضعي طبقة من البقدونس والفلفل الأخضر والألوان، وفوقها مكعبات المانجو، ثم حلقات البصل وباقي الخضراوات.

- اخلطي زيت الزيتون والفلفل الحار والليمون والصويا صوص والخل والملح والفلفل جيدا، ثم اضيفي هذا المزيج على وجه السلطة.

- وزعي المكسرات وحبة البركة على الوجه، ثم رشي البقدونس المفروم.