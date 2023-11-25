حساء الفريك بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط

لمذاق شهي ودافئ، قدمي علي سفرتك حساء الفريك بالبصل، وزينيه بالكزبرة قبل التقديم. تعلمي الطريقة معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

مرق دجاج

كوب ماء

صلصة طماطم

عودان من القرفة

ثوم

ملح وفلفل

طماطم مفرومة

كوب فريك

ملح وفلفل

زيت زيتون

كزبرة خضراء مفرومة

شرائح ليمون

طريقة التحضير

- انقعي الفريك في الماء ساعة تقريبا، ثم اغسليه جيدا، وضعي قدرا على النار به الزيت، ثم نشوح فيه الثوم والبصل المفروم، ونستمر في التقليب حتى يذبل كل من البصل والثوم.

- اضيفي إلى المكونات صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وقلبي، ثم اتركي جميع المكونات حتى تتسبك.

- اضيفي الفريك لكل المكونات السابقة على النار، واتركيها 5 دقائق، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والقرفة.

- اضيفي المرق والماء إلى المكونات، واتركيها حتى الغليان، ثم نهدئ درجة الحرارة على شوربة الفريك، وتترك على النار ثلث ساعة تقريبا حتى تمام نضج المكونات.

- صبي شوربة الفريك في طبق التقديم، وزينيها بالكزبرة والليمون، وقدميها ساخنة.