  • Alwasat News
Atwasat

حساء الفريك بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 09:55 صباحا
حساء الفريك بالبصل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء شهي ومغذٍ من الفريك (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

لمذاق شهي ودافئ، قدمي علي سفرتك حساء الفريك بالبصل، وزينيه بالكزبرة قبل التقديم. تعلمي الطريقة معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
مرق دجاج
كوب ماء
صلصة طماطم
عودان من القرفة
ثوم
ملح وفلفل
طماطم مفرومة
كوب فريك
ملح وفلفل
زيت زيتون
كزبرة خضراء مفرومة
شرائح ليمون

طريقة التحضير
- انقعي الفريك في الماء ساعة تقريبا، ثم اغسليه جيدا، وضعي قدرا على النار به الزيت، ثم نشوح فيه الثوم والبصل المفروم، ونستمر في التقليب حتى يذبل كل من البصل والثوم.

- اضيفي إلى المكونات صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وقلبي، ثم اتركي جميع المكونات حتى تتسبك.

- اضيفي الفريك لكل المكونات السابقة على النار، واتركيها 5 دقائق، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والقرفة.

- اضيفي المرق والماء إلى المكونات، واتركيها حتى الغليان، ثم نهدئ درجة الحرارة على شوربة الفريك، وتترك على النار ثلث ساعة تقريبا حتى تمام نضج المكونات.

- صبي شوربة الفريك في طبق التقديم، وزينيها بالكزبرة والليمون، وقدميها ساخنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة

النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة
باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن ...
«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
حساء الذرة على الطريقة الصينية
حساء الذرة على الطريقة الصينية
فلافل بالحمص
فلافل بالحمص
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
سلمون بالبرتقال
سلمون بالبرتقال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي ......
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس...
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية...
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات...
أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض
أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض...
المزيد
حساء الفريك بالبصل
حساء الفريك بالبصل...
كيك التين بالشوفان
كيك التين بالشوفان...
شيش طاووق قليل السعرات الحرارية
شيش طاووق قليل السعرات الحرارية...
سلمون بالبرتقال
سلمون بالبرتقال...
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية...
المزيد