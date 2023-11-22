حساء الذرة على الطريقة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ من المطبخ الصيني طريقة تحضير حساء الذرة بقطع الدجاج. وصفة شهية تعرفي على طريقتها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب مرق دجاج.

حبة زنجبيل صغيرة.

1/2 كوب ذرة صفراء.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كوب صدور دجاج مقطع ومخلي.

1/2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملح وفلفل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

حبة بيض.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

طريقة التحضير

- في قدر على النار قومي بتحمية الزيت ثم اقلي الدجاج مع إضافة الثوم والزنجبيل وقلبيها لنحو 4 دقائق.

- ثم قومي بإذابة نشا الذرة في كوب المرق ثم ضيفيه إلى القدر مع باقي كمية المرق والذرة والملح والفلفل.

- ثم اتركي الخليط على النار حتى الغليان وأخفضي النار واتركي عليها الخليط 10 دقائق.

- في وعاء قومي بخفق البيضة مع عصير الليمون ثم أضيفي المخفوق تدريجيا فوق القدر مع التحريك المستمر ثم ارفعي القدر من على النار.

