حساء الذرة على الطريقة الصينية...

اخترنا لكِ من المطبخ الصيني طريقة تحضير حساء الذرة بقطع الدجاج. وصفة شهية تعرفي على طريقتها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 أكواب مرق دجاج.
حبة زنجبيل صغيرة.
1/2 كوب ذرة صفراء.
ملعقة كبيرة زيت نباتي.
كوب صدور دجاج مقطع ومخلي.
1/2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.
ملح وفلفل.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
حبة بيض.
ملعقة كبيرة نشا الذرة.
طريقة التحضير
- في قدر على النار قومي بتحمية الزيت ثم اقلي الدجاج مع إضافة الثوم والزنجبيل وقلبيها لنحو 4 دقائق.
- ثم قومي بإذابة نشا الذرة في كوب المرق ثم ضيفيه إلى القدر مع باقي كمية المرق والذرة والملح والفلفل.
- ثم اتركي الخليط على النار حتى الغليان وأخفضي النار واتركي عليها الخليط 10 دقائق.
- في وعاء قومي بخفق البيضة مع عصير الليمون ثم أضيفي المخفوق تدريجيا فوق القدر مع التحريك المستمر ثم ارفعي القدر من على النار.
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