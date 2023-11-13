بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح السفير الإيطالي في ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، رسميًا اليوم الإثنين أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس بحضور شخصيات بارزة من مشهد الطهي الليبي.

وسلط ألبيريني خلال الحفل الذي حضره وكيل وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالباسط بوقنده الضوء على أوجه التشابه بين تقاليد الطهي في ليبيا وإيطاليا.

وقال ألبيريني: «شارك طباخون وصحفيون ومستوردو المنتجات الإيطالية في تجربة الطهي، حيث قاموا بتجربة قائمة تدمج الوصفات الإيطالية والليبية بمكونات مشتركة»، واصفًا ذلك بأنه «صعب وممتع ويولد محادثات وتأملات إيجابية».

وفي الأيام المقبلة، سيتطور أسبوع المطبخ الإيطالي بشكل أكبر مع فعاليات مفتوحة للجمهور، تبلغ ذروتها في «ساحة إيطاليا» وسط مدينة طرابلس القديمة، حيث سيجرى تقديم المأكولات الإيطالية.

ويتوقع ألبيريني مشاركة واسعة، مما «يعكس حماس المجتمع الليبي» للمأكولات الإيطالية الصحية المستوحاة من منتجات البحر الأبيض المتوسط، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية.

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الأطباق المقدمة في أسبوع المطبخ الإيطالي

ومن بين الأطباق المقدمة التي أبدعها الشيفان سيمون مارشي وسامي الجزيري، الكسكس على طريقة تراباني، والكابوناتا الصقلية، والمبكبكة، والأبامبار.

وأضافت الوكالة أن الموضوع الذي جرى اختياره لنسخة هذا العام هو «على الطاولة مع المطبخ الإيطالي: الرفاهية مع الذوق»، مع التركيز بشكل خاص على تقاليد الطهي التي توحد إيطاليا وليبيا، والتي تعبر عن هوية ثقافية مشتركة.

برنامج طهي مرتقب غني بالمبادرات

وأشارت إلى تنظيم برنامج مرتقب غني بالمبادرات تنظمه السفارة الإيطالية بالتعاون مع إدارة المدينة القديمة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر في دار عبدالله كريستا في المركز التاريخي لمدينة طرابلس.

ومن المقرر تقديم منتجات تذوق الطعام، والدروس الرئيسية، والطهي الاستعراضي للبالغين والأطفال، وقوائم مخصصة، ومقاطع فيديو ترويجية عبر نكهات وروائح تقاليد الطهي الإيطالية والليبية.

وصفات تجمع بين المطبخين الإيطالي والليبي

وتعقد خلال الفعاليات دروس الطبخ والتذوق والطهي الاستعراضي بهدف مشاركة الطعام الإيطالي وتقديم أطباق ووصفات تجمع بين المطبخين الإيطالي والليبي وبشكل عام إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون الثقافي بين إيطاليا وليبيا، حيث يتضمن برنامج الأسبوع أيضًا استعراضًا للسينما الإيطالية المعاصرة، ويجرى تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفن الليبي.

العروض المقرر افتتاحها يوم 15 نوفمبر في قاعة باب البحر تقدم عرضًا لبعض الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة باللغة الأصلية ومترجمة باللغتين الإنجليزية والعربية ممثلة للإنتاج السينمائي الإيطالي الحديث لتقديم السينما الإيطالية إلى ليبيا.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن وكيل وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالباسط بوقند قوله: «نحن مهتمون جديًا بتعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات الفنية، بما في ذلك المسرح والفنون الأخرى، حيث تمتلك إيطاليا أرشيفًا كبيرًا نحتاجه في السينما والمسرح والمصادر الثقافية».



واستضافت ليبيا لأول مرة في ديسمبر 2022 فعاليات «أسبوع المطبخ الإيطالي» التي حضرها وقتها مسؤولون ليبيون وناشطون، وذلك في فندق كورينثيا بالعاصمة طرابلس، وفي مطعم فلامينيو في بنغازي.