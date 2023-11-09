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طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 11:18 صباحا
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير محشي الخرشوف (أرشيفية الإنترنت)
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يعتبر الخرشوف أحد أقدم الخضروات التي زرعها الإنسان، ويتميز باحتوائه على فوائد متعددة لصحة الكبد والقلب والصحة بشكل عام، ومن الوصفات المميزة التي تجمع بين المذاق المحبب وارتفاع القيمة الغذائية وصفة محشي الخرشوف باللحم المفروم التي قد تغير لدى أبنائك الصورة الذهنية السلبية عن الخرشوف وبالتالي حصولهم على القيمة الغذائية له من خلال تقديمه بصورة غير تقليدية، حسب موقع «سوبر ماما».

المكونات
- نصف كيلو خرشوف.
- ربع كيلو لحم مفروم معصج مع الصنوبر أو اجعليه للزينة.
- كوبين من الباشميل.
- ملح وفلفل أسود.
- زيت.
- 6 ملاعق صلصة طماطم.
- نصف كوب صنوبر محمص.

طريقة التحضير
- نظفي الخرشوف وقشريه ثم اسلقيه في مقدار من المياه حتى التسوية.
- نذيب الصلصة في ماء وتُسكب في صينية.
- نقلي الخرشوف في الزيت لمدة دقيقة ويوضع في الصينية فوق الصلصة.

-الخرشوف الشهي في خطوات بسيطة
-ورق عنب باللحم المفروم والصلصة

- نضيف لكل خرشوفة ملعقتين لحمة مفرومة بالصنوبر.
- نسكب الباشميل فوق اللحمة.
- يدخل الفرن حتى تمام النضج.
- يمكنكِ إضافة الجبن والخضروات للحشو حسب الرغبة.

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