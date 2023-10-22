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طريقة عمل الخبز التركي في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 09:31 صباحا
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل
خبز تركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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الخبز التركي من أنواع الخبز الشهية وسهلة الإعداد إذا اتُبعت وصفتها بدقة، فهو أحد أنواع المخبوزات العالمية الشهيرة، حيث اشتهر هذا الخبز بكونه ناعما ومغذيا وسهل الصنع للغاية كما أنه لذيذ وشهي.

ووصفة عمل الخبز التركي سهلة وتشبه كثيرا طريقة عمل الخبز العادي، ولكن مع بعض المقادير المتغيرة ستجدين الوصفة مختلفة تماما. تعلمي طريقة تحضير الخبز التركي بالوصفة الأصلية وجربيها واستمتعي بمذاقها اللذيذ مع عائلتك، وفقا لموقع «جست فود».

المكونات
3 أكواب دقيق.
½ كوب سكر.
1 ملعقة كبيرة خميرة.
ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
رشة ملح.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
3 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

-شرائح خبز بالبصل
-حضري بريوش على الطريقة الفرنسية في دقائق معدودة

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق والسكر والخميرة والملح والحليب والزبدة جيداً.
- اعجني بالماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- اتركي العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة وغطيها.
- شكّلي العجينة على هيئة دوائر، ثم افرديها بالنشابة واخبزيها في الفرن على الجهتين حتى ينضج الخبز ويصبح جاهزا ثم قدميه.

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