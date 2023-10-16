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دجاج بصلصة السيزر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 03:35 مساء
دجاج بصلصة السيزر
حضري الدجاج بصلصة السيزر في خبز التورتيلا اللذيذ وقدميه باردا مع خبز التورتيلا (الإنترنت)
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حضري الدجاج بصلصة السيزر في خبز التورتيلا اللذيذ وقدميه باردا واستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
علبة جبن كريمي طري.
½ كوب جبن بارميزان مبشور.
½ كوب صلصة سيزر جاهزة.
3 أكواب خس مفروم خشن.
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 صدر دجاج مسلوق و مفروم مكعبات صغيرة.
ملعقة صغيرة عصير ليمون.
5 خبز تورتيلا.
سن ثوم مهروس.

طريقة التحضير
- اخلطي صلصة السيزر الجاهزة مع ¼ كوب من جبن البارميزان وعصير الليمون والثوم والفلفل الأسود.

- اخفقي الجبن الكريمي حتى يصبح طريا.

- أضيفي نصف كمية خليط صلصة السيزر للجبن الكريمي واخلطي جيدا، وفي وعاء آخر اخلطي باقي كمية صلصة السيزر مع الدجاج وباقي كمية جبن البارميزان.

- وزعي خليط الدجاج على خبز التورتيلا ثم فوقه خليط صلصة السيزر مع الجبن الكريمي.

- وزعي الخس فوقه ثم لفي الساندويشات على شكل رول وقدميها باردة.

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