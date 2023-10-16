دجاج بصلصة السيزر

القاهرة - بوابة الوسط

حضري الدجاج بصلصة السيزر في خبز التورتيلا اللذيذ وقدميه باردا واستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

علبة جبن كريمي طري.

½ كوب جبن بارميزان مبشور.

½ كوب صلصة سيزر جاهزة.

3 أكواب خس مفروم خشن.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 صدر دجاج مسلوق و مفروم مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

5 خبز تورتيلا.

سن ثوم مهروس.

طريقة التحضير

- اخلطي صلصة السيزر الجاهزة مع ¼ كوب من جبن البارميزان وعصير الليمون والثوم والفلفل الأسود.

- اخفقي الجبن الكريمي حتى يصبح طريا.

- أضيفي نصف كمية خليط صلصة السيزر للجبن الكريمي واخلطي جيدا، وفي وعاء آخر اخلطي باقي كمية صلصة السيزر مع الدجاج وباقي كمية جبن البارميزان.

- وزعي خليط الدجاج على خبز التورتيلا ثم فوقه خليط صلصة السيزر مع الجبن الكريمي.

- وزعي الخس فوقه ثم لفي الساندويشات على شكل رول وقدميها باردة.