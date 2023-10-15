سلطة تمر بالخضراوات والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي طريقة تحضير طبق سلطة التمر بالخضراوات الورقية وقطع الجبن الفيتا، وزينيه بحبات الجوز قبل التقديم، ليكون طبقا متكامل العناصر، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

تمر منزوع النواة

أوراق خس وسبانخ طازجة ومغسولة جيدا

ملح وفلفل

3 ملاعق خل بلسمك

جبن فيتا مقطعة مكعبات

ملعقة دبس رمان

جوز

طريقة التحضير

- اخلطي دبس الرمان مع الخضراوات الورقية، ثم ضعيها في طبق، وتبليها بنصف كمية الملح والفلفل.

- قسمي حبات التمر إلى أرباع، وضعيها فوق الخضراوات الورقية، ثم وزعي قطع الجبنة والجوز.

- أخيرا، اضيفي خل البلسمك وباقي الملح والفلفل على وجه الطبق، وقدميه.