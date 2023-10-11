  • Alwasat News
Atwasat

بفتيك لحم بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 10:37 صباحا
بفتيك لحم بالجبن
طريقة شهية لتحضير بفتيك اللحم مع الجبن أعديه في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
alwasat radio

طريقة جديدة وسهلة لعمل بفتيك اللحم مع حشوة الجن الشهية جربيها من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
8 قطعة بفتيك لحم.
حبة كبيرة بصل.
4 فص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة ملح.
4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 ملعقة صغيرة معجون مستردة.
كوب لحم مفروم مطبوخ.
حبة كبيرة بطاطس مسلوقة.
كوب جبن موتزاريلا.
2 ملعقة كبيرة جبن رومي أو بارميزان.
4/1 كوب بقدونس مفروم.
ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
ملعقة صغيرة أوريغانو.
4/1 كوب دقيق.
4 ملعقة كبيرة زبدة.
2 فص مستكة.
4/1 كوب عصير ليمون.
2 كوب مرق أو ماء.
2/1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- أحضري قطعتين من ورق الزبدة. ضعي عدة شرائح من البفتيك على ورقة ووزعي عليها قليل من الزيت. ضعي الورقة الثانية على البفتيك.

- باستعمال مطرقة اللحم أطرقي البفتيك عدة مرات إلى أن تصبح رقيقة. كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- باستعمال مبرشة الخضروات أبرشي البصل فوق طبق واسع وأضيفي مقدار فص من الثوم، عصير الليمون، الملح، الفلفل ومعجون المستردة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي المواد لتختلط.

- ضعي شرائح البفتيك في خليط البصل. قلبي شرائح البفتيك لتتغطى تماما بالخليط.

طريقة الحشـو
- في طبق عميق ضعي اللحم المفروم وأضيفي مقدار 2 فص من الثوم وأضيفي البطاطا والجبن والجبن الرومي، البقدونس، الريحان والأوريغانو وباستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد لتتجانس وتختلط جيدا.

- على الطرف الأقصر لقطعة البفتيك ضعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من الحشو ولفي البفتيك على الحشو لتتكون لفافة متماسكة ثم ثبتي طرف لفافة البفتيك بعود خشبي صغير. كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك وضعي لفائف البفتيك في البراد لمدة نصف ساعة.

تحضير الصلصة
- في مقلاة واسعة ضعي الزبدة. ضعي المقلاة على نار متوسطة إلى أن تذوب الزبدة. أضيفي بقية الثوم والمستكة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي الثوم والمستكة إلى أن تتصاعد رائحة المستكة.

- في طبق عميق ضعي الدقيق وضعي لفائف البفتيك في الدقيق وقلبيها لتتغطى بطبقة رقيقة منه.

- ضعي لفائف البفتيك في المقلاة باستعمال ملقط الطعام قلبي اللفائف عدة مرات إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- أضيفي عصير الليمون، المرق والملح. غطي المقلاة واتركي البفتيك المحشي يطهي لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما ويتسبك المرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
كباب هندي
كباب هندي
كيك بالعسل والقرفة
كيك بالعسل والقرفة
حلقات دونتس دجاج بالبطاطا
حلقات دونتس دجاج بالبطاطا
نودلز الجمبري بالخضار
نودلز الجمبري بالخضار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دجاج مسحب
دجاج مسحب...
فلافل على الطريقة السورية
فلافل على الطريقة السورية...
غريبة باللوز والنوتيلا
غريبة باللوز والنوتيلا...
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني...
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا...
المزيد
بفتيك لحم بالجبن
بفتيك لحم بالجبن...
شكشوكة بيض حارة بالطماطم
شكشوكة بيض حارة بالطماطم...
كرات المفروم بالموتزاريلا
كرات المفروم بالموتزاريلا...
نودلز الجمبري بالخضار
نودلز الجمبري بالخضار...
حلقات دونتس دجاج بالبطاطا
حلقات دونتس دجاج بالبطاطا...
المزيد