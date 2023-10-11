بفتيك لحم بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة جديدة وسهلة لعمل بفتيك اللحم مع حشوة الجن الشهية جربيها من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

8 قطعة بفتيك لحم.

حبة كبيرة بصل.

4 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة معجون مستردة.

كوب لحم مفروم مطبوخ.

حبة كبيرة بطاطس مسلوقة.

كوب جبن موتزاريلا.

2 ملعقة كبيرة جبن رومي أو بارميزان.

4/1 كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

4/1 كوب دقيق.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص مستكة.

4/1 كوب عصير ليمون.

2 كوب مرق أو ماء.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- أحضري قطعتين من ورق الزبدة. ضعي عدة شرائح من البفتيك على ورقة ووزعي عليها قليل من الزيت. ضعي الورقة الثانية على البفتيك.

- باستعمال مطرقة اللحم أطرقي البفتيك عدة مرات إلى أن تصبح رقيقة. كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك.

- باستعمال مبرشة الخضروات أبرشي البصل فوق طبق واسع وأضيفي مقدار فص من الثوم، عصير الليمون، الملح، الفلفل ومعجون المستردة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي المواد لتختلط.

- ضعي شرائح البفتيك في خليط البصل. قلبي شرائح البفتيك لتتغطى تماما بالخليط.

طريقة الحشـو

- في طبق عميق ضعي اللحم المفروم وأضيفي مقدار 2 فص من الثوم وأضيفي البطاطا والجبن والجبن الرومي، البقدونس، الريحان والأوريغانو وباستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد لتتجانس وتختلط جيدا.

- على الطرف الأقصر لقطعة البفتيك ضعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من الحشو ولفي البفتيك على الحشو لتتكون لفافة متماسكة ثم ثبتي طرف لفافة البفتيك بعود خشبي صغير. كرري الخطوة مع بقية قطع البفتيك وضعي لفائف البفتيك في البراد لمدة نصف ساعة.

تحضير الصلصة

- في مقلاة واسعة ضعي الزبدة. ضعي المقلاة على نار متوسطة إلى أن تذوب الزبدة. أضيفي بقية الثوم والمستكة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي الثوم والمستكة إلى أن تتصاعد رائحة المستكة.

- في طبق عميق ضعي الدقيق وضعي لفائف البفتيك في الدقيق وقلبيها لتتغطى بطبقة رقيقة منه.

- ضعي لفائف البفتيك في المقلاة باستعمال ملقط الطعام قلبي اللفائف عدة مرات إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- أضيفي عصير الليمون، المرق والملح. غطي المقلاة واتركي البفتيك المحشي يطهي لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج تماما ويتسبك المرق.