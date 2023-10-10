نودلز الجمبري بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المطاعم الآسيوية، حضري نودلز الجمبري بالخضار بطريقة شهية تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام جمبري مقشر.

جزر مقطع شرائح.

500 فرام نودلز.

بصل أخضر مقطع شرائح.

6 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

خس مفروم.

ملعقة كبيرة صلصة صويا.

ملعقة صغيرة خل أرز.

ملعقة صغيرة دقيق الذرة.

زنجبيل مطحون.

طريقة التحضير

- اغسلي الجمبري ثم جففيه بمحارم ورقية وضعيه في وعاء ثم أضيفي إليه خل الأرز ودقيق الذرة وحركي جيدا حتى تتداخل المكونات ثم اتركي الوعاء جانبا لمده 15 دقيقة.

- اسلقي النودلز في الماء ثم صفيه وضعيه في وعاء ثم اسكبي فوقه زيت السمسم.

- اخلطي مرق الدجاج وصلصة الصويا والسكر في وعاء صغير واتركي المزيج جانبا.

- بعد ذلك سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في مقلاة عميقة ثم أضيفي إليها الزنجبيل وقلبي لمده 30 ثانية، ثم أضيفي الجمبري وحركي من وقت إلى آخر حتى يصبح لونه ورديا ثم اسكبي الخليط في وعاء.

- وفي المقلاة نفسها قومي بتحمية ملعقتين كبيرتين من الزيت واقلي به الجزر والبصل الأخضر والخس حتى يذبل الخضار ثم قومي بوضع مزيج الخضار في وعاء واتركيه جانبا.

- اسكبي ملعقتين من الزيت في المقلاة نفسها ثم أضيفي إليها النودلز ومزيج مرق الدجاج واتركي المكونات على حرارة متوسطة لمده عشر دقائق ثم أضيفي الخضار والجمبري.