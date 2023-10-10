كيك بالعسل والقرفة...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكيك بالعسل والمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق.
2 ملعقة كبيرة عسل.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
كوب حليب سائل.
2 ملعقة قرفة.
3 بيضات.
زبد.
1/2 ملعقة ملح.
1/2 كوب سكر.
مكسرات.
طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والدقيق، في وعاء انخلي الدقيق، والقرفة، والبيكنغ باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعما.
- ضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم ضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- ضيفي خليط الدقيق بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.
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