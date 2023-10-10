كيك بالعسل والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكيك بالعسل والمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

كوب حليب سائل.

2 ملعقة قرفة.

3 بيضات.

زبد.

1/2 ملعقة ملح.

1/2 كوب سكر.

مكسرات.

طريقة التحضير

- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والدقيق، في وعاء انخلي الدقيق، والقرفة، والبيكنغ باودر والملح.

- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعما.

- ضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم ضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.

- ضيفي خليط الدقيق بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.

- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.