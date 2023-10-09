أرز بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكي طريقة جديدة ومختلفة لتحضير كرات الأرز بنكهة البرتقال اللذيذة، لتعديه في مطبخك، ويستمتع أطفالك بمذاقه الشهي. تعلميه معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب عصير برتقال

ملعقة زيت ذرة كبيرة

كوب جزر (مبشور)

ملعقة قشر برتقال (مبشور)

2 كوب أرز بسمتي

رشة قرفة

رشة فلفل أسود مطحون

ملعقة زبدة كبيرة

كوب بصلة مفرومة

رشة ملح

كوب صنوبر (مقلي)

طريقة التحضير

- في وعاء على النار، نضع الزبدة والزيت، ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف بشر البرتقال والجزر المبشور، ونقلب.

- نضيف الأرز، ونقلب 3 دقائق، ثم نضيف عصير البرتقال، وكمية من الماء المغلي تكفي لتغطية الأرز، ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

- يترك حتى يغلي، ثم نخفض النار تماماً، ونغطى الوعاء، ويترك حتى ينضج الأرز، مع تقليبه بعد أول عشر دقائق.