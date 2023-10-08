كيك التمر بالنوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير كيك التمر والفستق بالنوتيلا بمذاق لا يقاوم. تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكي، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

2 كوب دقيق

3 حبات بيض

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

بيكينغ باودر

كوب سكر

200 غرام زبدة

فانيليا

كوب تمر مطحون

1/2 كوب حليب

كوب نوتيلا سائلة

فستق مطحون

1/2 كوب كريمة

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، اخلطى المكونات الجافة أولا (الدقيق والملح والبيكينغ باودر)، وقلبيها جيداً، ثم اتركيها جانباً.

- في الخلاط الكهربائي، اخلطى الزبدة والشكولاتة والسكر وملعقة الخل والفانيليا والبيض والحليب وملعقتين من الفستق الحلبي.

- قلبي الخليط جيداً مع معجون التمر، حتى تحصلين على خليط الكيك بالقوام المناسب.

- صبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة وقليل من الدقيق، وادخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.

- اتركي الكيك في الفرن حتى ينضج تماماً، ثم أخرجيه من الفرن، واتركيه حتى يبرد، ووزعي صوص شوكولاتة النوتيلا والكريمة على وجه الكيك من كل الجوانب، ثم رشي الفستق الحلبي على الوجه، ليصبح جاهزا للتقديم.

