معكرونة بشاورما الدجاج...

تعلمي معنا طريقة تحضير المعكرونة بشاورما الدجاج الشهية، وأعديها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح طولية
فلفل أسود
ملح
جوزة الطيب
قرنفل
قرفة
ورق غار مطحون
1/2 كوب خل
6 ملاعق زيت كبيرة
بصل مقطع شرائح
طماطم مقطعة
مستكة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حبهان
400 غرام معكرونة مسلوقة
مقادير الطحينة
1/4 كوب طحينة
بقدونس مفروم
طماطم مفرومة
ملعقة كبيرة زبادي
ملح وفلفل
1/2 كوب ماء
2 ملعقة خل
طريقة التحضير
- انقعي صدور الدجاج طول الليل في كل التوابل المذكورة أعلاه، واخلطى الطحينة بالماء، حتى تصبح ناعمة.
- اضيفى باقى المكونات، ثم تأكدى من حموضة وملح الخلطة.
- في مقلاة غير قابلة للالتصاق وساخنة، شوحي الدجاج دون أى إضافات.
- عند التأكد من نضج الدجاج، اضيفى المعكرونة المسلوقة وصلصة الطحينة، وقدميها ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس المفروم.
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