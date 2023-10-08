معكرونة بشاورما الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير المعكرونة بشاورما الدجاج الشهية، وأعديها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح طولية

فلفل أسود

ملح

جوزة الطيب

قرنفل

قرفة

ورق غار مطحون

1/2 كوب خل

6 ملاعق زيت كبيرة

بصل مقطع شرائح

طماطم مقطعة

مستكة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

حبهان

400 غرام معكرونة مسلوقة

مقادير الطحينة

1/4 كوب طحينة

بقدونس مفروم

طماطم مفرومة

ملعقة كبيرة زبادي

ملح وفلفل

1/2 كوب ماء

2 ملعقة خل

طريقة التحضير

- انقعي صدور الدجاج طول الليل في كل التوابل المذكورة أعلاه، واخلطى الطحينة بالماء، حتى تصبح ناعمة.

- اضيفى باقى المكونات، ثم تأكدى من حموضة وملح الخلطة.

- في مقلاة غير قابلة للالتصاق وساخنة، شوحي الدجاج دون أى إضافات.

- عند التأكد من نضج الدجاج، اضيفى المعكرونة المسلوقة وصلصة الطحينة، وقدميها ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس المفروم.

