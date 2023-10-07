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معكرونة بسوسيس الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 12:18 مساء
معكرونة بسوسيس الدجاج
طبق معكرونة بسوسيس الدجاج الشهي والسريع، تعلمي طريقته معنا، وأعديه في مطبخك (الإنترنت)
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حضري لعائلتك اليوم طبق معكرونة بالسوسيس والدجاج الشهي والسريع. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
400 غرام سوسيس فراخ
2 فص ثوم
2 صدر دجاج قطع صغيرة
ملعقة صغيرة زيت زيتون
معكرونة فيونكات
400 غرام عصير طماطم
1/4 كوب خل عنب
ملعقة صغيرة روزمارى ناشف
2 ملعقة كبيرة ريحان طازج

طريقة التحضير
- تسلق المعكرونة، ويقطع السوسيس حلقات، ويحمر فى الزيت والثوم للنكهة.

- يضاف فى الطاسة عصير الطماطم مع خل العنب، ويترك حتى الغليان، ونخفض درجة الحرارة لـ20 دقيقة.

- يضاف إليها الريحان والروزمارى والملح والفلفل حسب الرغبة، ثم تضاف المعكرونة إلى الخليط السابق، وتقدم.

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