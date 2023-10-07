معكرونة بسوسيس الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

حضري لعائلتك اليوم طبق معكرونة بالسوسيس والدجاج الشهي والسريع. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

400 غرام سوسيس فراخ

2 فص ثوم

2 صدر دجاج قطع صغيرة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

معكرونة فيونكات

400 غرام عصير طماطم

1/4 كوب خل عنب

ملعقة صغيرة روزمارى ناشف

2 ملعقة كبيرة ريحان طازج

طريقة التحضير

- تسلق المعكرونة، ويقطع السوسيس حلقات، ويحمر فى الزيت والثوم للنكهة.

- يضاف فى الطاسة عصير الطماطم مع خل العنب، ويترك حتى الغليان، ونخفض درجة الحرارة لـ20 دقيقة.

- يضاف إليها الريحان والروزمارى والملح والفلفل حسب الرغبة، ثم تضاف المعكرونة إلى الخليط السابق، وتقدم.