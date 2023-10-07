معكرونة بسوسيس الدجاج...

حضري لعائلتك اليوم طبق معكرونة بالسوسيس والدجاج الشهي والسريع. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
400 غرام سوسيس فراخ
2 فص ثوم
2 صدر دجاج قطع صغيرة
ملعقة صغيرة زيت زيتون
معكرونة فيونكات
400 غرام عصير طماطم
1/4 كوب خل عنب
ملعقة صغيرة روزمارى ناشف
2 ملعقة كبيرة ريحان طازج
طريقة التحضير
- تسلق المعكرونة، ويقطع السوسيس حلقات، ويحمر فى الزيت والثوم للنكهة.
- يضاف فى الطاسة عصير الطماطم مع خل العنب، ويترك حتى الغليان، ونخفض درجة الحرارة لـ20 دقيقة.
- يضاف إليها الريحان والروزمارى والملح والفلفل حسب الرغبة، ثم تضاف المعكرونة إلى الخليط السابق، وتقدم.
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