تاكو دجاج سريع...

حضري وجبة سريعة ولذيذة من الدجاج اليوم، وإليك طريقة تحضير تاكو بالدجاج السريعة الشهية من المطبخ المكسيكي. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة
ملعقة كبيرة خل أبيض
كوب خس مفروم
طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة
بصل مفروم فرما ناعما
فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة
كزبرة خضراء مفرومة
جبن شيدر مبشور
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
أوريغانو
رشة فلفل حار
رشة ملح
6 قطع من خبز التاكو
طريقة التحضير
- في وعاء صغير، اخلطي البهارات، واتركيها جانبًا.
- ضعي في وعاء آخر الطماطم والفلفل والبصل والكزبرة.
- نكهي هذا الخليط بنصف ملعقة صغيرة من مزيج البهارات، ثم اخلطي المزيج واتركيه جانبًا.
- اسكبي الخل فوق الدجاج، ونكهيه بباقي كمية البهارات، وحركي.
- حمي قليلا من الزيت في مقلاة، واضيفي إليه الدجاج.
- حركي الدجاج من وقت إلى آخر، حتى ينضج تماما، ثم ارفعي القدر عن النار.
- ضعي في قطعة من التاكو قليلاً من الخس، بعدها قليلاً من الدجاج.
- اضيفي قليلاً من مزيج الطماطم، وانثري الجبن على الوجه، وأعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية، ليصبح جاهزا للتقديم.
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