تاكو دجاج سريع

القاهرة - بوابة الوسط

حضري وجبة سريعة ولذيذة من الدجاج اليوم، وإليك طريقة تحضير تاكو بالدجاج السريعة الشهية من المطبخ المكسيكي. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة خل أبيض

كوب خس مفروم

طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

بصل مفروم فرما ناعما

فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة

كزبرة خضراء مفرومة

جبن شيدر مبشور

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

أوريغانو

رشة فلفل حار

رشة ملح

6 قطع من خبز التاكو

طريقة التحضير

- في وعاء صغير، اخلطي البهارات، واتركيها جانبًا.

- ضعي في وعاء آخر الطماطم والفلفل والبصل والكزبرة.

- نكهي هذا الخليط بنصف ملعقة صغيرة من مزيج البهارات، ثم اخلطي المزيج واتركيه جانبًا.

- اسكبي الخل فوق الدجاج، ونكهيه بباقي كمية البهارات، وحركي.

- حمي قليلا من الزيت في مقلاة، واضيفي إليه الدجاج.

- حركي الدجاج من وقت إلى آخر، حتى ينضج تماما، ثم ارفعي القدر عن النار.

- ضعي في قطعة من التاكو قليلاً من الخس، بعدها قليلاً من الدجاج.

- اضيفي قليلاً من مزيج الطماطم، وانثري الجبن على الوجه، وأعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية، ليصبح جاهزا للتقديم.