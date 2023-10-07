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باف بيستري بالجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 09:06 صباحا
باف بيستري بالجبن والدجاج
طريقة سهلة لتحضير الباف بيستري مع الجبن والدجاج والفطر والبصل (الإنترنت)
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من الأكلات الغربية سهلة التحضير. جددي مائدتك بعمل باف بيستري بالدجاج والجبن والبصل بهذه الخطوات السهلة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
1/4 كأس من الفطر المقشر
ملح وفلفل
جبن رومي مبشور
1/2 كأس من الدقيق
1/2 كأس من جبنة البارميزان
صفار بيضة
زبدة
كيلو من صدور الدجاج منزوعة العظم
بصلة كبيرة
قرفة
علبة من عجينة الباف بيستري
سمسم وكمون للزينة

طريقة التحضير
- اسلقي الدجاج حتى يستوي، وبعدها قطعيه لقطع صغيرة.و في وعاء آخر، يوضع القليل من الزبدة والفطر المقشر والمقطع إلى شرائح، ويطبخ قليلا مع إضافة القليل من الملح والفلفل.

- يضاف إليه البصل ويقلب حتى يذبل البصل، ثم يضاف الدجاج ويقلب، ثم مرقة الدجاج مع الدقيق وتقلب، وتترك المكونات على نار 5 دقائق، ثم ترفع عن النار.

- في صينية الفرن، ندهنها بالزبدة وترش بالدقيق، ثم تفرد رقائق الباف بيستري، ويسكب خليط الدجاج فوقها، ثم تنثر الجبنة فوق الخليط، وتغطى بطبقة من الباف بيستري، وتزال الزوائد من الحواف، وتؤخذ الأطراف الزائدة من الباف بيستري الموجودة في الأسفل، وتغطى بها الطبقة الخارجية.

- ندهن سطح العجينة بالزبدة، وتوضع في الفرن، حتى يحمر الوجه، وتقدم ساخنة.

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