فاصوليا بالثوم قليلة السعرات

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ ممن يفضلون الأكل النباتي، فحضري الفاصوليا الخضراء بالثوم كوصفة سهلة وسريعة. كما أنها وصفة تصلح للدايت، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

6 فصوص ثوم مفروم ناعم

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب فاصوليا خضراء مجمدة

طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار، واضيفي الثوم وقلبي، حتى يتحمر الثوم، ويصبح ذهبي اللون.

- اضيفي الفاصوليا والملح والفلفل، وقلبي 10 دقائق، حتى تتحمر الفاصوليا، وقدميها ساخنة أو دافئة.