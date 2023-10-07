  • Alwasat News
Atwasat

فاصوليا بالثوم قليلة السعرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 09:00 صباحا
فاصوليا بالثوم قليلة السعرات
وصفة نباتية سهلة التحضير من الفاصوليا الخضراء. (الإنترنت)
alwasat radio

إذا كنتِ ممن يفضلون الأكل النباتي، فحضري الفاصوليا الخضراء بالثوم كوصفة سهلة وسريعة. كما أنها وصفة تصلح للدايت، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
6 فصوص ثوم مفروم ناعم
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب فاصوليا خضراء مجمدة

طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار، واضيفي الثوم وقلبي، حتى يتحمر الثوم، ويصبح ذهبي اللون.

- اضيفي الفاصوليا والملح والفلفل، وقلبي 10 دقائق، حتى تتحمر الفاصوليا، وقدميها ساخنة أو دافئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فلافل على الطريقة السورية
فلافل على الطريقة السورية
سلطة حمص بالجبن والخضروات
سلطة حمص بالجبن والخضروات
كب كيك برتقال
كب كيك برتقال
حساء الهريس من المطبخ الخليجي
حساء الهريس من المطبخ الخليجي
مافن البيض بالخضروات
مافن البيض بالخضروات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دجاج مسحب
دجاج مسحب...
فلافل على الطريقة السورية
فلافل على الطريقة السورية...
غريبة باللوز والنوتيلا
غريبة باللوز والنوتيلا...
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا...
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني...
المزيد
باف بيستري بالجبن والدجاج
باف بيستري بالجبن والدجاج...
فاصوليا بالثوم قليلة السعرات
فاصوليا بالثوم قليلة السعرات...
سمك بلطي حار
سمك بلطي حار...
مافن البيض بالخضروات
مافن البيض بالخضروات...
حساء الهريس من المطبخ الخليجي
حساء الهريس من المطبخ الخليجي...
المزيد