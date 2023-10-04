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مافن البيض بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 01:18 مساء
مافن البيض بالخضروات
لرجيم مثالي مافن بياض البيض والخضروات واستمتعي بالطعم الصحي اللذيذ (الإنترنت)
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لرجيم مثالي مافن بياض البيض والخضروات حضِّريه كما بالوصفة واستمتعي بالطعم الصحي اللذيذ تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
10 بياض بيض
نصف كوب بندورة مفرومة ناعمة
نصف كوب فطر مفروم ناعم
كوب سبانخ مفروم
ربع كوب جبن شيدر مبشور
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف كوب أفوكادو مهروس
ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم ناعم
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
-سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية كب كيك وادهنيها بالزيت النباتي

- في وعاء كبير اخفقي بياض البيض والسبانخ والبندورة والفطر والجبن والبصل الأخضر

- تبلي المزيج بالملح والفلفل الأسود ووزعي المزيج في صينية الكب الكيك المجهزة

- ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج البيض ثم أزيلي حبات المافن واتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق ثم قدميه إلى جانب الأفوكادو المهروس.

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